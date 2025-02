A- A+

GENE HACKMAN Investigação aponta que Gene Hackman e esposa teriam caído na cozinha; veja novos detalhes do caso Polícia de Santa Fé, no Novo México, segue em busca de respostas sobre causa da morte de ator e musicista, encontrados sem vida em casa

Os resultados iniciais da investigação acerca das misteriosas mortes de Gene Hackman e sua esposa, a pianista Betsy Arakawa, pode ser revelado pela primeira vez.

O mandado de busca executado pelos policiais responsáveis pelo caso foi agora liberado e revela vários enigmas, algo que vem gerando preocupação entre as autoridades, como revelou o jornal britânico "The Mirror".

O casal foi encontrado morto, dentro de casa, na tarde da última quarta-feira (26).

Bombeiros realizaram testes, na última quinta-feira (28), para verificar se havia sinais de um possível vazamento de monóxido de carbono ou envenenamento.

A investigação continua em Santa Fé, no Novo México, nos EUA, enquanto Hollywood lamenta a perda de uma super estrela do cinema que ganhou dois Oscars, dois BAFTAs e quatro Globos de Ouro ao longo de uma carreira ilustre que permeou as últimas quatro décadas.

A seguir, veja, em tópicos, os principais pontos que policiais vêm tentando esclarecer sobre as mortes de Gene Hackman e Betsy Arakawa.

Novos detalhes apontam que o artista teria caído em área próximo à cozinha de casa.

Gene Hackman caiu?

Os policiais "observaram marcas de pés e pernas no chão perto da área da cozinha" e identificaram como sendo de Hackman. O relatório afirma que ele estava na antessala da casa. Diz o laudo pericial:

"O homem morto foi encontrado vestindo calças de moletom cinza, uma camiseta de manga longa azul, chinelos marrons e uma bengala. Havia um par de óculos de sol perto do lado esquerdo do corpo da vítima. O homem pode ter caído repentinamente. Ele apresentava sinais óbvios de morte, semelhantes e consistentes com os da mulher falecida".

Por que a porta da casa estava entreaberta?

Dois trabalhadores que fariam serviços de manutenção na residência encontraram a porta da frente da casa entreaberta — foram eles que viram, pela primeira vez, os corpos de Gene Hackman e Betsy Arakawa.

A polícia concluiu que, de fato, não havia quaisquer sinais de entrada forçada no imóvel. Não se sabe por quanto tempo a porta ficou aberta.

Um dos cachorros estava no jardim, o que levanta a hipótese de o animal ter forçado a abertura da porta. No entanto, os policiais afirmam que ainda acreditam que a porta aberta precisa ser investigada.



A cena da morte de Betsy sugere que ela também poderia ter caído?

Um aquecedor preto foi encontrado perto da cabeça de Betsy Arakawa, conforme o relatório. O documento descreve: "A parte denunciante (os funcionários que encontraram os corpos) informou que suspeitava que o aquecedor poderia ter sido derrubado caso a mulher tivesse caído abruptamente no chão".

O relatório também afirma: “Foi observado um frasco de prescrição laranja no balcão perto da mulher morta. O frasco de prescrição parecia aberto, com pílulas espalhadas pelo balcão".

Por que o cachorro estava no armário?

O relatório descreve como os policiais "então observaram e encontraram um cão de pelagem marrom, da raça pastor alemão, morto. O cão foi localizado a aproximadamente 3 a 4 metros da mulher falecida, num armário do banheiro".

O relatório não especifica se a porta do armário estava aberta ou fechada, mas a polícia confirmou, em seguida, que a porta do banheiro estava aberta.



Por que os outros dois cachorros estavam saudáveis?

O relatório descreve que "os cachorros saudáveis foram inicialmente observados perto da mulher morta (dentro do banheiro) e o outro cachorro saudável foi observado fora da residência".

Quando foi o último contato entre Hackman e Betsy?

A polícia perguntou em que momento os trabalhadores de manutenção tiveram contato com os Hackman. O relatório afirma: "Ambos informaram que o contato ocorreu aproximadamente duas semanas antes.

Os dois funcionários informaram que raramente viam os donos da residência quando realizavam manutenção de rotina na casa. Ambos indicaram que mantinham contato com os proprietários por mensagem de texto e telefonemas e se comunicavam principalmente com a dona da casa".

Não está claro se esse contato foi face a face ou via mensagem de texto.

Houve um vazamento de monóxido de carbono?

O Corpo de Bombeiros de Santa Fé realizou testes para verificar se havia sinais de um possível vazamento de monóxido de carbono (ou envenenamento).

O relatório afirma: "O Corpo de Bombeiros não localizou sinais de vazamento de monóxido de carbono ou envenenamento. Até o momento, não há sinais ou evidências indicando problemas relacionados aos canos na residência ou nas proximidades".

Por que itens de 'força contundente' foram apreendidos?

O relatório afirma que "não houve sinais imediatos ou indicações de trauma por força contundente", mas a polícia irá "apreender quaisquer objetos de força contundente caso haja qualquer indicação de trauma por força contundente" se um patologista determinar que isso seja o caso.

Por que a polícia considera o caso suspeito?

A polícia afirma que existem vários motivos, incluindo a "porta aberta e não segura, o estado em que os cachorros foram encontrados, sendo um deles dentro de um armário do banheiro, a maneira com que o aquecedor pode ter sido movido, o frasco de pílulas aberto e com pílulas espalhadas perto da mulher, o homem falecido localizado num quarto separado da residência, e nenhuma evidência óbvia de vazamento de gás".

Todos esses elementos tornam o caso suspeito.

