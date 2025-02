Investigação aponta que imagem de bolsa pode explicar queda trágica de Liam Payne da varanda

A- A+

Uma bolsa de couro marrom que pertenceu a Liam Payne, segundo relatórios periciais, pode lançar mais luz sobre como o cantor morreu, como revelou, nesta sexta-feira (21), o jornal britânico "Daily Mail".

Esta é a mais nova revelação apontada pela investigação policial acerca da morte do cantor — ex-integrante da banda One Direction —, que caiu da varanda de um hotel em Buenos Aires, aos 31 anos, em outubro de 2024.

Encontrada na sacada do segundo andar do local de onde o artista sofreu a queda, o acessório continha uma seleção de pílulas, uma garrafa de Jack Daniel's e um bilhete que dizia "Para Liam".

A descoberta do objeto na sacada abaixo do quarto em que Liam estava hospedado agora levanta mais sugestões de que o cantor do One Direction estava tentando escapar de algo.

A polícia também encontrou um chapéu próximo ao corpo do cantor, bem como uma segunda bolsa que estava presa sobre seu ombro.

Fontes próximas à estrela afirmam que esta não foi a primeira vez que Liam tentou "fugir" de onde estava hospedado.

Em meados de setembro do ano passado, ele tentou sair de uma propriedade alugada na Flórida usando uma mangueira de jardim para descer até o chão depois de um encontro tenso com seu segurança, que estava preocupado com uma possível overdose de drogas.

No dia de sua morte, o cantor foi, supostamente, carregado, aparentemente inconsciente, do lobby do hotel de volta para seu quarto pelos funcionários. Menos de dez minutos depois, ele caiu da sacada de seu quarto.

O cantor já havia lutado com a sensação de estar preso em quartos de hotel depois de afirmar que foi "trancado" num cômodo de um hotel enquanto estava em turnê com o One Direction.

Em entrevista ao podcast "The diary of a CEO" em 2021, o ex-integrante do One Direction disse que a turnê "realmente o prejudicou", sendo a pior parte ficar "trancado" em quartos de hotel após as apresentações.

Essa teoria é apoiada pelo juiz responsável pelas investigações do caso de Liam Payne. A autoridade afirmou, em janeiro deste ano:

"A consciência de Payne estava alterada e havia uma sacada no quarto. O correto seria deixá-lo num lugar seguro, com um acompanhante, até a chegada de um médico".

"Eu mantenho que a pessoa em questão tentou sair pela sacada do local onde estava porque os peritos forenses notaram que ele não perdeu o equilíbrio. Foi assim que a queda aconteceu", acrescentou o juiz.

Acusações retiradas

Na última quarta-feira (19), três das cinco pessoas mencionadas em conexão com a morte de Liam Payne tiveram todas as acusações retiradas contra elas em um tribunal argentino.

O relatório exonerou o amigo e, por vezes, gerente de Payne, Rogelio 'Roger' Nores, de 35 anos, que anteriormente havia sido acusado de homicídio culposo pela morte da estrela.

Agora, o caso contra ele foi arquivado. Além disso, dois trabalhadores do hotel também foram inocentados.

Veja também