Investigação sobre morte de Gene Hackman aponta "pequeno vazamento" de gás na casa do ator

A companhia de gás que está ajudando na investigação das mortes do ator Gene Hackman e da pianista Betsy Arakawa descobriu um "pequeno vazamento" na casa do casal, em Santa Fe, nos EUA, mas determinou que o problema "não era letal".

Hackman, de 95 anos, e sua esposa, de 65, foram encontrados mortos, junto com um de seus cães, em quartos separados da mansão onde moravam, no Novo México, na última quarta-feira (26).

Especulações iniciais da filha de Hackman, Elizabeth Jean, indicavam que seu pai e sua esposa poderiam ter morrido devido a intoxicação por monóxido de carbono ou outros "gases tóxicos".

No entanto, após uma investigação extensiva, a Companhia de Gás do Novo México não encontrou "descobertas significativas" de vazamentos de gás ou monóxido de carbono na casa, conforme confirmado pelo Escritório do Xerife do Condado de Santa Fe numa declaração do jornal britânico "Daily Mail".

A companhia de gás, no entanto, emitiu cinco "red tags" (avisos de infração), incluindo um para o vazamento menor no queimador do fogão, que registrou "0,03% de gás no ar", algo que "não é uma quantidade letal", como reforça a empresa.

"Os outros quatro 'red tags' foram para violações de código de construção – que não envolvem vazamentos de gás ou monóxido de carbono – envolvendo um aquecedor de água e acendedores a gás instalados em três lareiras", esclareceram os policiais.

As autoridades acreditam que Hackman e Arakawa, cujos corpos estavam parcialmente mumificados no momento da descoberta, provavelmente morreram algumas semanas antes de serem encontrados.

Exames no marca-passo de Hackman revelaram que ele estava vivo em 17 de fevereiro, quando foi registrado um "último evento" – nove dias antes de seu corpo ser encontrado.

A polícia disse que é uma "suposição razoável" que ele tenha morrido no momento em que seu marca-passo registrou o "último evento".

O que aconteceu com Gene Hackman?

O Xerife do Condado de Santa Fe, Adan Mendoza, durante uma coletiva de imprensa na sexta-feira, confirmou que tanto Hackman quanto Arakawa "testaram negativo para monóxido de carbono".

"Foi realizada uma investigação inicial no marca-passo de Hackman", disse ele. "Isso revelou que o último evento foi registrado em 17 de fevereiro de 2025, e fui informado de que uma investigação mais aprofundada será concluída".

Mendoza disse que as "descobertas iniciais não notaram nenhum trauma externo em nenhum dos indivíduos", mas reiterou que "a causa e a maneira da morte ainda não foram determinadas".

Ele também afirmou que "não havia sinais aparentes de jogo sujo".

"Os resultados oficiais da autópsia e dos relatórios de toxicologia ainda estão pendentes", acrescentou. A descoberta chocante dos corpos tem deixado os investigadores perplexos, que ainda tentam determinar como e quando o casal morreu.

