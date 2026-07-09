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Famosos Investigação sobre morte de Ece Irtem descarta mordida de macaco e aponta intoxicação por álcool Protagonista de novelas produzidas no país, artista ingeria alta dosagem de antidepressivos e abusava de bebidas, como relatou a mãe

A atriz Ece İrtem, que foi encontrada sem vida, aos 35 anos, em sua casa, em Istambul, no dia 15 de junho, morreu em decorrência de um infarto causado por uma intoxicação por álcool, segundo a investigação realizada pelo Instituto Médico Legal da Turquia. O relatório final da autópsia, divulgado na noite da última quarta-feira (8), aponta que ela tinha 395 miligramas de álcool por decilitro (mg/dL) no sangue. As autoridades descartaram, portanto, as suspeitas envolvendo uma mordida de macaco durante viagem da artista à Tailândia, dias antes da fatalidade.

A morte da artista, conhecida por interpretar a personagem Hande na novela "Coração de mãe", vinha sendo motivo para diferentes hipóteses entre as autoridades. A possibilidade referente à mordida de um macaco havia sido levantada pelo advogado Uğur Gökkoyun. O caso ganhou repercussão na imprensa turca após a informação de que Ece apresentava ferimentos nos braços.

Após a divulgação do laudo final da investigação, Nuriye İrtem, mãe de Ece, afirmou que sua filha abusava de álcool e tomava uma alta dosagem de antidepressivos.

O relatório preliminar, liberado na última semana, já indicava a ausência de sinais de trauma ou envenenamento no corpo da atriz.

Comoção na Turquia

Rosto famoso em novelas turcas, entre as quais "Yeni Gelin" (2017) e "Yasak Elma" (2018-2023), Ece morreu no dia seguinte em que completou 35 anos. O falecimento repentino da artista levou familiares a buscarem, junto a autoridades, respostas sobre as circunstâncias que levaram à morte.

Segundo Gökkoyun, a suspeita envolvendo a mordida de um macaco na Tailândia surgiu após conversas com parentes da artista e da constatação de três cicatrizes em seu braço esquerdo. Segundo os relatos recebidos pelo advogado, os ferimentos teriam sido provocados pelo animal durante uma viagem recente ao país asiático.

Em entrevista concedida à jornalista turca Birsen Altuntaş, o advogado afirmou ter consultado especialistas para entender os possíveis desdobramentos do caso. Segundo ele, foi informado de que lesões causadas por mordidas de macacos podem, em situações raras, desencadear complicações graves, incluindo quadros de sepse — popularmente conhecida como infecção generalizada.

"Diante da constatação de três cicatrizes no braço esquerdo de minha cliente Ece Irtem, familiares informaram que ela foi mordida por um macaco durante uma viagem à Tailândia. Em consultas com especialistas, soubemos que esse tipo de ferimento pode causar consequências fatais, incluindo sepse. Por esse motivo, apresentamos hoje um pedido para que essa hipótese também seja avaliada durante a autópsia", declarou o advogado.

Poucos dias antes de morrer, em 10 de junho, Ece publicou em seu perfil no Instagram uma sequência de fotografias em que aparecia sorridente, vestindo uma roupa vermelha estampada durante viagem por países do sul da Ásia.

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