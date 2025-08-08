A- A+

Operação Desfortuna Investigada pela polícia, Bia Miranda mostra casa após busca e apreensão e faz dancinha em seguida Ela é uma das 15 pessoas investigadas pela Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro por suspeita de divulgar cassinos online ilegais

Poucas horas após ser alvo da Operação Desfortuna, deflagrada na quinta-feira pela Polícia Civil do Rio, a influenciadora Bia Miranda compartilhou nas redes sociais imagens do interior de sua casa após a realização de uma busca e apreensão. Nos vídeos, é possível ver o imóvel revirado, e o que seria a torre do seu computador quebrada. Na sequência, a ex-participante de reality shows aparece despreocupada, dançando para os seguidores.

Nas imagens, Bia filma o quarto revirado e comenta: “Meu Deus, minhas maquiagens”. Em outro vídeo, ela mostra a torre de um computador quebrada, com cacos de vidro espalhados pelo chão. “E o computador das crianças foi para o ralo”, escreveu, sugerindo que o equipamento teria sido danificado durante a busca e apreensão.

Menos de quatro horas após mostrar a casa revirada, Bia Miranda publicou dois vídeos dançando, aparentando estar tranquila em meio à investigação.

Ontem, a Operação Desfortuna cumpriu 31 mandados de busca e apreensão no Rio, em São Paulo e em Minas Gerais. Além dos 13 criadores de conteúdo, dois empresários são investigados. A polícia calcula que todo esse negócio tenha movimentado R$ 4,5 bilhões. A ação resultou na apreensão de 12 carros de luxo, entre eles, uma Land Rover Defender, um Porsche e uma Mercedes-Benz, aparelhos eletrônicos e joias, incluindo cordões e pulseiras de ouro e relógios Rolex.

Um dos investigados é Anna Beatryz Ferracini Ribeiro, a Bia Miranda, neta da cantora Gretchen, que coleciona mais de 8,7 milhões de seguidores no Instagram. O ex-namorado dela, com quem tem um filho, Rafael Buarque, o DJ Buarque, com 2,8 milhões de seguidores, também está entre os suspeitos. Os influenciadores e empresários estão sendo investigados por organização criminosa, lavagem de dinheiro, estelionato, publicidade enganosa, crimes contra a economia popular e exploração ilegal de jogos de azar.

O delegado Vinícius Miranda, titular da Delegacia de Combate ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro, diz que o Rio se tornou um epicentro da fraude digital no país:

— Para mim, está muito claro: o Rio entrou com força no mapa de fraude digital. Esses influencers e agenciadores vão onde está o dinheiro, onde está a concentração de pessoas e o acesso digital. Mas São Paulo ainda é o principal polo.

O delegado Renan Mello, da mesma unidade da Polícia Civil e responsável pela investigação, explicou que no Brasil existem bets regulamentadas, que têm algoritmos verificáveis. Já as plataformas investigadas funcionam como cassinos eletrônicos e são consideradas ilegais:

— Essas plataformas de jogos de azar, por estarem hospedadas fora do país, escapam do controle nacional, mas a promoção feita por influenciadores nas redes sociais para público brasileiro é crime.

Sobre a lavagem de dinheiro, Renan Mello detalhou:

— Eles misturavam recursos lícitos e ilícitos, dissimulando os ganhos oriundos da publicidade dos jogos de azar.

A polícia informou que a investigação começou após receber denúncias de vítimas que relataram perdas financeiras nesses jogos indicados pelos influencers. Na operação de ontem, foram apreendidos carros de luxo, dispositivos eletrônicos e outros acessórios de alto valor.

Em São Paulo, o influenciador Mauricio Martins Junior, conhecido como Maumau, que tem mais de três milhões de seguidores no Instagram, foi preso em flagrante após agentes encontrarem um revólver com numeração raspada em sua casa. A arma foi encaminhada para a perícia. A defesa dele informou que está colaborando com a investigação.

Nas postagens analisadas pelos policiais, os influenciadores faziam promessas de ganhos elevados, incentivando seguidores a se cadastrarem por meio de links personalizados. Em muitos casos, exibiam também um estilo de vida luxuoso, para passar a ideia de que as apostas seriam o caminho para o enriquecimento.

— Esses influenciadores estavam usando suas redes, seus milhões de seguidores, para divulgar jogos com promessas enganosas. A maioria das pessoas perde, e, quando alguém ganha, muitas vezes nem consegue sacar o valor — afirmou Renan Mello. — Eles ganham em cima da perda dos outros.

Renda fixa ou variável

Havia dois modelos de pagamento feito pelas plataformas aos influenciadores. O pacote fechado previa um valor fixo para determinado número de postagens, independentemente do resultado para os usuários. Outra forma era a de ganhos variáveis por desempenho: o pagamento era proporcional ao número de cadastros realizados por meio do link personalizado do influenciador e ao valor que esses seguidores perdiam nas apostas.

— O problema não era só a promoção do site. Era a promessa enganosa, a construção de uma narrativa de lucro fácil. Isso induzia milhares de pessoas a acreditarem que apostando também conseguiriam viver como seus ídolos — disse Renan Mello.

O Globo tentou contato com as defesas dos investigados, mas não teve retorno.

Quem é Bia Miranda?

Anna Beatryz Ferracini Ribeiro, conhecida como Bia Miranda, é influenciadora e modelo carioca com 8,7 milhões de seguidores somados entre Instagram e TikTok. Ganhou notoriedade em 2022 ao protagonizar brigas públicas com a mãe, Jenny Miranda — o que a levou a ser chamada de “neta da Gretchen”. Isso porque Jenny, sua mãe, foi criada como filha adotiva pela cantora, apesar de não haver laços sanguíneos.

No mesmo ano, Bia foi vice-campeã da 14ª edição do reality show A Fazenda, ficando atrás apenas de Bárbara Borges. Desde então, sua vida passou a ser acompanhada por milhões de seguidores e marcada por polêmicas e relacionamentos midiáticos.

Já afirmou ter tido um envolvimento com o ex-jogador Adriano Imperador, na época em que ele namorava sua mãe. Em 2023, ficou noiva de Gabriel Roza, com quem rompeu após admitir uma traição. Em seguida, se envolveu com o DJ Buarque, com quem teve um filho em junho de 2024. Dois meses após o nascimento da criança, o casal terminou.

No mesmo período, iniciou um novo relacionamento com o influenciador Samuel Sant’Anna, o Gato Preto, com quem passou a morar. A relação durou menos de dois meses. Dias após o término, Bia revelou estar grávida novamente. Em abril, a bebê nasceu prematura e precisou de internação antes de receber alta.

