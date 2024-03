Investigado por agressão, ator Rafael Cardoso já foi acusado de homofobia; relembre polêmicas

A- A+

Rafael Cardoso é esperado para prestar depoimento na terça-feira, em meio a investigações sobre uma agressão envolvendo o ator e um gerente de bar na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, ocorrido no início desta semana.

O caso foi registrado na 16ª DP (Barra da Tijuca) e segundo a denúncia da vítima, identificada como João Fernando, de 64 anos, Rafael estava "completamente transtornado" e teria agredido sem motivo. De acordo com o colunista Leo Dias, João disse que o ator chegou ao bar em seu carro com uma freada brusca, assustando pessoas que estavam no local.

Não é a primeira polêmica de Rafael Cardoso. Figura conhecida da TV, o ator teve seu primeiro papel em novelas em "Beleza pura". Depois fez "Ti-ti-ti", "A vida da gente", "Lado a lado", "Joia rara", "Império", "O outro lado do paraíso" e várias outras. Também teve uma participação breve em "Terra e paixão". Mas a multiplicação de tretas e controvérsias levaram Cardoso a dar um tempo na carreira, de acordo com o jornal "Extra". Para amigos, ele confidenciou que queria "fugir de confusão" e se afastar das redes sociais.

Divórcio em 2022

Em dezembro de 2022, Rafael Cardoso e a atriz e influenciadora Mariana Bridi se separaram, encerrando um casamento de 15 anos. No ano seguinte, ela retirou o sobrenome do ex e celebrou o fato nas redes sociais.

Em publicação no Instagram, Mari Bridi fez um post enigmático, em que aparecia em uma videochamada com a amiga Thaís Fersoza. "Eu e a best fazendo uma videochamada pra deixar 300 orelhas mais quentes que o sol. Só lembrando que não somos fofoqueiras. Somos apenas comentaristas de fatos". Internautas reagiram, indicando que havia um deboche ali.





Acusado de homofobia

Meses antes, Cardoso se envolveu em um climão com outros atores por conta de um comentário de Nego Di. Cardoso compartilhou um vídeo do humorista Nego Di em que o ex-BBB propaga falas homofóbicas e preconceituosas sobre João Guilherme, após o ator surgir usando cropped. "Estou contigo", escreveu Rafael na legenda da postagem. O ator foi bastante criticado.

Suposta traição

Logo depois, ele foi exposto por Gabrielle Gambine, sobrinha transexual de Roberta Close, que afirmou na web ter recebido cantadas do ator enquanto ele ainda estava casado com Mari Bridi, de quem se separou em dezembro do ano passado. "Na cabeça do Rafael Cardoso é normal ele trair a mulher dele, mas é errado o João Guilherme usar cropped e leque", postou Gabrielle Gambine nas redes sociais. A influenciadora Mariah Benfica também expôs mensagens que recebeu do ator.

Foliculite e cirurgia no coração

No mesmo ano, o ator foi internado com uma foliculite (inflamação dos folículos pilosos, estrutura onde os pelos nascem e crescem) entre o rosto e o pescoço que acabou se agravando e evoluiu para uma celulite, uma infecção que se espalha na pele.

Saúde: Rafael Cardoso é internado com celulite infecciosa e ficará no hospital por uma semana

Cardoso tem um problema congênito no coração que o implantar um desfibrilador em 2021. O dispositivo é um tipo de marca-passo que, caso ocorra uma arritmia com risco de morte súbita, dá um choque direto no coração, revertendo o que seria uma parada cardíaca.

Versão fitness

O ator passou a focar no fitness e exibiu nas redes os resultados de treinos intensos. Cardoso chamou a atenção pelo abdômen trincado, deixando as tatuagens espalhadas pelo corpo em evidência.

Recentemente, Rafael se tornou pai pela terceira vez com o nascimento de Helena, fruto do breve relacionamento com a psicóloga Carol Ferraz. Solteiro desde o término do namoro com a modelo Vivian Linhares, o artista também é pai de Aurora, de 8 anos, e Valentim, de 5, da união com Mari Bridi.

