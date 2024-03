Investigado por lesão corporal, ator Rafael Cardoso comparece para depoimento, na Barra

A- A+

O ator Rafael Cardoso compareceu à 16ª DP (Barra da Tijuca) nesta terça-feira (12) para prestar depoimento, após um homem de 64 anos denunciar ter sido vítima de lesão corporal e ameaças praticadas por ele. O ator chegou pontualmente, às 11h, acompanhado de seu advogado, Alexandre Ramalho. Sorridente, Rafael disse que irá falar com a imprensa na saída.

No dia 26 de fevereiro, imagens do circuito interno de segurança de um restaurante na Avenida Lucio Costa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, gravaram o artista agredindo João Fernando Brito, gerente do estabelecimento.

No início de março, a assessoria de imprensa do ator emitiu uma nota nas redes sociais comunicando que ele "está muito arrependido" das ações e que estava "sob efeito de medicação".

"Estamos passando aqui para informar que o ator e empresário Rafael Cardoso está muito arrependido em relação aos últimos acontecimentos e pede desculpas publicamente. O ator estava sob efeito de medicação, mas isso não justifica o erro, e vai responder às consequências em todas as áreas cabíveis", informa um trecho da nota.

Pena pode ser agravada

Caso seja declarado culpado, Rafael Cardoso pode ter agravamento da pena, caso seja comprovada grave ameaça e por conta de a agressão ter sido contra um idoso. É o que diz o advogado criminalista Fernando Viggiano:

"As punições por lesões corporais podem variar com a gravidade do dano infligido à vítima, conforme estipulado pelo Código Penal brasileiro. Elas abrangem desde sanções mais leves, como multas, até medidas mais rigorosas, como prisão. Nos casos de lesões leves, a sentença pode variar de três meses a um ano de detenção; em casos de lesões graves, a pena pode se estender de um a cinco anos de reclusão. Para tanto, o juiz avaliará a conduta do ator, e principalmente o laudo do IML, que determinará qual o nível da lesão."

Veja também

STREAMING Disney+ lançará série sobre estilista Karl Lagerfeld em 7 de junho