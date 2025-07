A- A+

EUA Investigador paranormal morre em meio a turnê com boneca Annabelle Dan Rivera fazia turnê com boneca que inspirou o filme 'Annabelle' quando faleceu aos 54 anos

O investigador paranormal Dan Rivera faleceu aos 54 anos na noite do último domingo (13), em Gettysburg, na Pensilvânia, EUA. Ele estava na cidade apresentando a turnê "Devils on the run", em que apresentava itens tidos como sobrenaturais, como a boneca Annabelle, que inspirou franquia de terror de sucesso nos cinemas.



A informação foi confirmada pela Sociedade de Pesquisa Psíquica de New England, organização criada por Ed e Lorraine Warren, e responsável pela turnê.

Segundo o jornal Evening Sun, Rivera, um veterano do exército americano, passou mal no hotel em que estava. Bombeiros e médicos foram chamados, e tentativas de reanimação foram feitas, mas ele acabou não resistindo. A causa da morte ainda não foi revelada.

Rivera participou e produziu inúmeros programas com a temática paranormal na TV americana e no streaming. Ele apareceu no programa "Most haunted places", do Travel Channel, e produziu "28 days haunted", para a Netflix.

A boneca de pano Raggey Ann original que inspirou a Annabelle da franquia "Invocação do mal" é mantida desde os anos 1970 no Museu do Oculto dos Warren, em Monroe, Connecticut

A verdadeira boneca que inspirou Annabelle foi descoberta pelos célebres investigadores de fenômenos paranormais americanos Edward "Ed" Warren e Lorraine Rita Warren (no cinema, interpretados por Patrick Wilson e Verma Farmiga).



Diferente da boneca usada no cinema, a original era um modelo de pano Raggey Ann, inspirada num brinquedo da filha do ilustrador e autor de livros infantis Johnny Gruelle (1880-1938). Com o sucesso literário, a personagem passou a ser comercializada nos EUA a partir da década de 1910.

Em 1968, uma estudante de enfermagem chamada Donna chamou Ed e Lorraine para investigar sua boneca Raggey Ann, que havia sido dada pela mãe. Ela e uma colega de quarto diziam ter a impressão de que ela os observava e que parecia mudar de lugar sozinha com frequência.



Os Warren levaram a boneca, dizendo às amigas que estavam "sendo manipuladas por uma presença inumana", possuída pelo espírito de uma menina de sete anos chamada Annabelle Higgins.

Desde então, a verdadeira Annabelle está exposta no Museu do Oculto dos Warren, em Monroe, Connecticut, presa numa caixa de vidro com um aviso de que não pode ser aberta.



lá, a boneca fica em companhia de outros itens coletados entre os mais de 10 mil casos paranormais que o casal dizia ter desvendado, como máscaras, fotos, animais empalhados, caveiras e outros objetos relacionados ao ocultismo.



Ed Warren morreu em 2006 e Lorraine, em 2019, aos 92 anos. O local é mantido por seus familiares e continua recebendo visitantes.

