Investigadores confirmam assassino de Valeria Márquez, influenciadora mexicana morta ao vivo

O Ministério Público de Jalisco, no México, confirmou que a influenciadora Valeria Márquez foi assassinada por um pistoleiro enquanto fazia uma transmissão ao vivo em sua clínica de estética, em Zapopan.

O ataque, ocorrido dentro do salão Blossom The Beauty Lounge, está sendo investigado como um possível feminicídio por encomenda, segundo as autoridades.

O crime, registrado em vídeo e divulgado nas redes sociais, reacendeu o debate sobre violência de gênero e a presença do crime organizado no México.

O promotor estadual confirmou que o agressor agiu sem dizer palavra, depois de perguntar pelo nome da vítima e receber resposta afirmativa.

“Ele era simplesmente seu carrasco”, declarou o porta-voz do Ministério Público, detalhando que não havia relação prévia entre o assassino e a jovem.

Márquez, de 24 anos, foi atacada enquanto segurava um bichinho de pelúcia e falava para a câmera.

O vídeo, que ainda circula nas redes, mostra a jovem interrompendo a transmissão ao olhar para a entrada do local, assentindo com a cabeça diante de uma pergunta inaudível e, segundos depois, recebendo vários disparos que a matam na hora.

O crime ocorreu na última terça-feira (14) numa área comercial do bairro Jardines del Valle, na região metropolitana de Guadalajara.

Testemunhas afirmaram que dois homens haviam visitado o salão horas antes, com o pretexto de deixar um presente para Márquez.

A Promotoria presume que aquilo foi um reconhecimento do local por parte do assassino, que depois entrou armado, identificou a vítima e executou a ação.

Embora a conta oficial de TikTok de Márquez tenha sido desativada após o crime, as imagens do ataque já se espalharam por várias plataformas.

Nelas aparece também uma segunda mulher, brevemente, antes de a gravação ser interrompida.

A investigação está a cargo do Ministério Público de Jalisco e busca esclarecer as motivações do crime.

Entre as possibilidades, analisa-se se a vítima havia sido alvo de ameaças ou mantinha vínculos com ambientes criminosos, hipóteses que por ora não foram confirmadas.

Quem era a influenciadora

Márquez mantinha presença ativa nas redes sociais, onde combinava seu trabalho como cosmetóloga com posts sobre moda e cuidados pessoais.

No Instagram e no TikTok somava milhares de seguidores que interagiam com suas transmissões diárias, muitas gravadas no mesmo salão onde foi morta.

A jovem também era conhecida na comunidade por oferecer cursos de estética e tratamentos não invasivos.

Amigas e conhecidas de Márquez publicaram mensagens de despedida e cobraram justiça. Em um post de uma usuária próxima, lê-se:

“Vou te amar para sempre, irmã de alma. Ficarei com teu sorriso, tua voz, tua alegria.” As publicações incluíram críticas ao Estado mexicano por não garantir condições mínimas de segurança.

A Promotoria de Jalisco informou que o caso segue em fase de instrução, com perícias em andamento e várias linhas de investigação abertas.

Até o momento, não há detidos nem acusados pelo crime. O Ministério Público avalia pedir apoio às autoridades federais diante da possibilidade de que o autor pertença a uma organização criminosa.

