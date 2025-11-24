A- A+

LUTO Ione Borges, ex-apresentadora do programa "Mulheres", morre aos 73 anos Apresentadora comandou a atração da TV Gazeta, ao lado de Claudete Troiano, durante 16 anos

A apresentadora Ione Borges morreu na madrugada desta segunda-feira (24), em São Paulo, aos 73 anos, por insuficiência respiratória. A informação foi confirmada pela também apresentadora Claudete Troiano através das redes sociais.

“Juntas, na televisão, construímos uma história que atravessou gerações e marcou a vida de tantas pessoas”, começou Claudete, no texto publicado no Instagram. “Hoje me despeço com o coração apertado, mas cheio de gratidão”, continuou a amiga.



A dupla comandou o programa “Mulheres”, da TV Gazeta, por 16 anos. A atração foi ao ar com as duas na apresentação de 1980 e 1996, fazendo com que elas ficassem conhecidas como “as parceirinhas”.



Ione Borges nasceu em São Paulo, em 15 de dezembro de 1951. Sua carreira começou aos 12 anos, participando de programas infantis. Em 1964, começou a trabalhar como modelo, virando garota-propaganda de grifes reconhecidas.



Ao longo de mais de 30 anos, a apresentadora comandou diversos programas na TV Gazeta. Após a saída do "Mulheres", ganhou um talk show com seu próprio nome. Em 2009, ela repitiu a parceria com Caludete Troiano no "Manhã Gazeta", mas optou pela aposentadoria em 2010.



O velório de Ione será realizado no Funeral Velar Morumbi, em São Paulo, das 16h às 20h desta segunda.

