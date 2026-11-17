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Patrimônio Iphan delibera sobre registro dos Cocos do Nordeste como patrimônio cultural Bem cultural pode ser inscrito no Livro de Registro das Formas de Expressão; 115ª Reunião do conselho será na próxima semana, em Brasília, e terá como tema "Matrizes africanas, patrimônio de todos os brasileiros"

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O Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) delibera, no próximo dia 25 de novembro, às 16h (de Brasília), sobre registro dos Cocos do Nordeste como patrimônio cultural brasileiro e sua inscrição no Livro das Formas de Expressão.



A 115ª Reunião do Conselho acontece entre 24 e 26 no Auditório Heloísa Alberto Torres, na sede do Iphan, em Brasília. O Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural é o órgão colegiado de decisão máxima do Iphan para assuntos relacionados ao patrimônio cultural material e imaterial.

Cocos do Nordeste

A expressão cultural reúne música, dança, poesia, brincadeira e festa, mantendo-se viva e atravessando gerações na região Nordeste. Está presente na vida social de comunidades quilombolas, indígenas, ribeirinhas e de periferias urbanas.



Historicamente, o bem cultural está ligado a vivências de trabalho coletivo, festejos juninos e rituais religiosos, afirmando-se como um símbolo vivo de pertencimento, memória e resistência.

Patrimônio em pauta

A 115ª Reunião do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural terá como tema “Matrizes africanas, patrimônio de todos os brasileiros” e será marcada pela deliberação, entre registros e tombamentos, de dois bens culturais de matriz africana: o Tombamento do Cerro dos Porongos, em Pinheiro Machado (RS) e o Registro das Bandas de Congo do Espírito Santo (ES).

Além disso, ainda entre os bens de matriz africana, será informada a declaração de Tombamento do Quilombo Frechal, em Mirinzal (MA). A reunião do Conselho Consultivo terá na pauta também a rerratificação do tombamento do Acervo Nosso Sagrado (RJ) e a Revalidação da Festa do Senhor Bom Jesus do Bonfim (BA).

Completam a pauta a deliberação sobre o tombamento do Edifício do DOI-CODI (RJ) e as Rerratificações do Conjunto Histórico e Paisagístico de Serro (MG) e da poligonal de tombamento da Antiga Residência e Bosque de Adalberto Schmalz (SC).

Todos os dias de reunião terão transmissão no canal do Iphan no YouTube. Os links estão disponíveis nesta matéria sobre a próxima reunião do Conselho Consultivo. A pauta completa, com dias e horários de cada sessão, está disponível no site do Iphan.

SERVIÇO

Deliberação de Registro dos Cocos do Nordeste - 115ª Reunião do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural

Quando: 25 de novembro de 2026, às 16h (de Brasília).

Onde: Auditório Heloísa Alberto Torres – Sede do Iphan - SEPS 702/902, Centro Empresarial Brasília, Torre Iphan, Asa Sul, Brasília - DF.

Link de transmissão

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