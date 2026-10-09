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Artes visuais

Iphan e Fundarpe promovem exposição gratuita sobre patrimônio cultural em Igarassu

Mostra fica em cartaz até o dia 1º de dezembro, das 8h às 17h, no Escritório Técnico e Casa do Patrimônio do Iphan em Igarassu (PE)

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Exposição Patrimônos de Pernambuco está em cartaz em Igarassu até 1&ordm; de dezembroExposição Patrimônos de Pernambuco está em cartaz em Igarassu até 1º de dezembro - Foto: Acervo Iphan


A exposição Patrimônios de Pernambuco está aberta à visitação do público até o dia 1º de dezembro, das 8h às 17h, no Escritório Técnico e Casa do Patrimônio do Iphan em Igarassu, no Litoral Norte de Pernambuco. 

Promovida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em parceria com a Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), a mostra é composta por cinco painéis com textos, imagens e vídeos sobre as categorias de Patrimônio Cultural de Pernambuco - Material, Imaterial, Vivo e Ferroviário - e representações de edificações históricas, conjuntos urbanos, manifestações artísticas, saberes e modos de fazer de diferentes regiões do estado.  

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Conteúdo interativo
A experiência inclui ainda elementos interativos como o quebra-cabeças do patrimônio cultural, o vocabulário da preservação, QR Codes com acesso a informações complementares e um painel, no qual os visitantes podem compartilhar suas impressões e indicar outras referências culturais. A mostra também conta com recursos de acessibilidade, como tradução em Libras, Braille, audiodescrição e legendas nos vídeos. 

Desenvolvida pela equipe técnica da Fundarpe, a exposição foi elaborada a partir da publicação Patrimônios de Pernambuco: Materiais e Imateriais, atualizada pela instituição em formato digital. O material apresenta ao público bens culturais reconhecidos em todo o território estadual e a atuação da Fundarpe na preservação do patrimônio cultural. 

O projeto Patrimônios de Pernambuco tem como objetivo difundir o patrimônio cultural nos municípios e regiões de desenvolvimento do estado, celebrando seus bens, incentivando sua proteção e estimulando o reconhecimento de novas referências culturais. Desde 2023, a iniciativa já contemplou diversos municípios pernambucanos. 

SERVIÇO
Exposição Patrimônios de Pernambuco
Quando: até 1º de dezembro de 2026 
Onde: Escritório Técnico e Casa do Patrimônio do Iphan em Igarassu (Rua Barbosa Lima, 122, Sobrado do Imperador, Sítio Histórico). 
Horário de visitação: 8h às 17h 
Entrada gratuita

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