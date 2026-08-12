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SEMANA DO PATRIMÓNIO Iphan promove atividades em comemoração ao Mês do Patrimônio Cultural em Pernambuco Programação inclui palestra sobre arqueologia subaquática e exibição de documentário, entre outras ações

Com a palestra "Patrimônio Cultural Submerso: perspectivas da Arqueologia Subaquática em Pernambuco" e o documentário "Igarassu: Espaço de Memórias", o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) celebra o Mês do Patrimônio Cultural em Pernambuco.



As atividades acontecem a partir desta quinta (13), das 10h às 12h, na sede da Superintendência Regional em Recife (palestra) e no Sobrado do Imperador, em Igarassu, Região Metropolitana (exibição do documentário).

Mês do Patrimônio

Ações em celebração ao Mês do Patrimônio em Pernambuco que, em 2026, tem como tema “Patrimônio Criativo: Inclusão Produtiva, Trabalho e Renda", vão acontecer no decorrer de agosto - que tem no dia 17, próxima segunda-feira, a data comemorativa.





A escolha do dia é uma homenagem ao advogado e escritor Rodrigo Melo Franco de Andrade, que fundou o Iphan em 1937, e também tem seu nome no Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade.



SERVIÇO

Palestra e exibição de documentário pelo Iphan - Mês do Patrimônio em Pernambuco

Quando: Quinta-feira (13), das 10h às 12h

Onde: Auditório da Superintendência Regional em Recife - Cais do Apolo, 321, Bairro do Recife



Exibição do documentário "Igarassu: Espaço de Memórias"

Quando: dias 13, 14, 17, 18, 20, 21 e 24 de agosto, das 14h às 16h

Onde: Sobrado do Imperador - Rua Barbosa Lima, 148, Centro, Igarassu

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