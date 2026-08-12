Qua, 12 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta12/08/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
SEMANA DO PATRIMÓNIO

Iphan promove atividades em comemoração ao Mês do Patrimônio Cultural em Pernambuco

Programação inclui palestra sobre arqueologia subaquática e exibição de documentário, entre outras ações

Reportar Erro
Atividades são promovidas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan)Atividades são promovidas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) - Foto: Mariana Alves/Iphan

Com a palestra "Patrimônio Cultural Submerso: perspectivas da Arqueologia Subaquática em Pernambuco" e o documentário "Igarassu: Espaço de Memórias", o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) celebra o Mês do Patrimônio Cultural em Pernambuco.

As atividades acontecem a partir desta quinta (13), das 10h às 12h, na sede da Superintendência Regional em Recife (palestra) e no Sobrado do Imperador, em Igarassu, Região Metropolitana (exibição do documentário).

Mês do Patrimônio 
Ações em celebração ao Mês do Patrimônio em Pernambuco que, em 2026, tem como tema “Patrimônio Criativo: Inclusão Produtiva, Trabalho e Renda", vão acontecer no decorrer de agosto - que tem no dia 17, próxima segunda-feira, a data comemorativa.

 

Leia também

• Fundarpe: Oficinas e mostra de cinema integram ações para a 19ª Semana do Patrimônio

A escolha do dia é uma homenagem ao advogado e escritor Rodrigo Melo Franco de Andrade, que fundou o Iphan em 1937, e também tem seu nome no Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade. 

SERVIÇO
Palestra e exibição de documentário pelo Iphan - Mês do Patrimônio em Pernambuco
Quando: Quinta-feira (13), das 10h às 12h
Onde: Auditório da Superintendência Regional em Recife - Cais do Apolo, 321, Bairro do Recife

Exibição do documentário "Igarassu: Espaço de Memórias"
Quando: dias 13, 14, 17, 18, 20, 21 e 24 de agosto, das 14h às 16h
Onde: Sobrado do Imperador - Rua Barbosa Lima, 148, Centro, Igarassu

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter