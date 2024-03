A- A+

CULTURA Iphan seleciona 105 projetos de restauração do Patrimônio Cultural; seis estão em Pernambuco Pontos contemplados ficam no Recife, Olinda, Igarassu, Jaboatão dos Guararapes e Sirinhaém

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), por meio do Novo PAC Seleções, contemplou 105 projetos de engenharia e arquitetura para recuperação de bens tombados no país. Em Pernambuco, seis foram selecionados.

São eles: as Ruínas da Misericórdia, em Igarassu; Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes; Conjunto dos Chalés do Carmo, em Olinda; Memorial llê do Terreiro Obá Ogunté no Sítio Pai Adão, no Recife; Teatro Santo Isabel, no Recife; e Convento de Santo Antônio, em Sirinhaém, Mata Sul do Estado.

O investimento total da medida é de R$ 40,9 milhões. Agora, o instituto deve atuar na construção de um plano de trabalho, que, em seis meses, culminará no plano de contratações de empresas licitadas para realizar as requalificações.

Em contato com a reportagem, o Iphan também confirmou que, em Pernambuco, a previsão é de que aproximadamente R$ 2,7 milhões sejam investidos no restauro dos seis patrimônios culturais.

“Essa seleção do PAC priorizou as ações estratégicas e de transversalidade no campo do patrimônio cultural. Destacam-se as ações de suporte a bens imateriais registrados ou patrimônio arqueológico, como socialização e promoção de sítios ou em instituições de guarda de bens arqueológicos", afirmou o coordenador-geral de Programas e Projetos Especiais, Daniel Sombra.

Todas as regiões do Brasil foram contempladas. Das 105 propostas escolhidas, 45 são do Nordeste, sendo 13 somente na Bahia, seguido por Pernambuco, com seis, Piauí, Maranhão e Ceará, com quatro cada. Completam a lista Rio Grande do Norte, Paraíba e Sergipe, com três cada, e Alagoas, com dois projetos.

"É uma política que busca fazer a proteção de mais de cem bens e, ao mesmo tempo, servir para outras ações dentro ou fora do campo do patrimônio”, completou Daniel Sombra.

Projetos em Pernambuco

O Governo de Pernambuco, por meio da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), ficará responsável por atuar ao lado do governo federal na requalificação de dois dos seis selecionados pelo Iphan. São eles o Conjunto dos Chalés do Carmo, de Olinda; e Memorial llê do Terreiro Obá Ogunté no Sítio Pai Adão, no Recife.

Os demais selecionados serão de responsabilidade de cada prefeitura, já que elas submeteram as propostas para a seleção de forma individual. Em todos os casos, o Iphan atuará de perto na construção do plano de contratação.

No Recife, o Teatro de Santa Isabel, localizado no bairro de Santo Antônio, área central da capital, ficará sob tutela da Fundação de Cultura Cidade do Recife. De acordo com o secretário da pasta, Marcelo Canuto, o investimento para requalificação do ponto histórico deve girar em torno de R$ 778 mil.

"A proposta selecionada visa elaborar um projeto executivo de preservação do Teatro de Santa Isabel no Recife. Essa primeira fase será para a elaboração do projeto de engenharia. O próximo passo será para a assinatura do Termo de Compromisso junto ao Ministério da Cultura e ao Iphan", explicou o secretário, em contato com a Folha de Pernambuco.

