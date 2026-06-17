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SHOW Irah Caldeira e Banda Sinfônica do CEMO comandam concerto gratuito no São João de Olinda Espetáculo reúne ainda Lu Maciel, Luciana Oliveira, Leo de Castro e Bete de Castro em uma noite que une música popular e arranjos sinfônicos

A cantora Irah Caldeira e a Banda Sinfônica do CEMO sobem ao palco do Teatro Fernando Santa Cruz, localizado no Mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda, nesta quinta-feira (18), às 20h, para apresentar o espetáculo "São João em Concerto Sinfônico".

O concerto contará ainda com as participações de Lu Maciel, Luciana Oliveira, Leo de Castro e Bete de Castro. O repertório reúne clássicos do ciclo junino e homenagens à cultura nordestina, combinando a força da música popular com a sonoridade da banda sinfônica.

Realizado em parceria com o Governo de Pernambuco, o concerto integra a programação oficial do São João de Olinda 2026 e reforça a valorização da cultura pernambucana ao promover o encontro entre artistas locais e a música de concerto.

Serviço

"São João em Concerto Sinfônico"

Quando: quinta (18), às 20h

Onde: Teatro Fernando Santa Cruz (Mercado Eufrásio Barbosa) - Largo do Varadouro, s/n, Varadouro, Olinda

Entrada gratuita

Informações: @mercadoeufrasiobarbosa

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