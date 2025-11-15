S�b, 15 de Novembro

MÚSICA

Iran Carlos lança novo single, apostando em ritmo dançante para o verão

"Tá Doendo Mas Tá Bom" já está disponível no YouTube e em outras plataformas digitais

Iran Carlos celebra mais de 30 anos de carreiraIran Carlos celebra mais de 30 anos de carreira - Foto: Divulgação

O cantor e compositor Iran Carlos lançou seu novo single, nesta sexta-feira (14), nas plataformas digitais. Com ritmo dançante, “Tá Doendo Mas Tá Bom” é a aposta do pernambucano para o verão. 

Com mais de 30 anos de carreira, Iran Carlos ficou conhecido por gravar diferentes gêneros musicais, do romântico ao forró. A projeção nacional veio ao interpretar composições de seu padrinho musical, Benito Di Paula.

O lançamento da nova faixa no streaming veio acompanhado de um videoclipe, já disponível no YouTube. A canção deve integrar o repertório do artista durante os shows agendados para o Carnaval 2026. 

