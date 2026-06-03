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MÚSICA Iran Carlos lança "Meu Cuscuz", single inspirado na tradição nordestina, para o São João A canção tem direção musical do sanfoneiro Beto Ortiz e está disponível nas plataformas de streaming

Iran Carlos, pernambucano com mais de 30 anos de trajetória musical, mira no São João em seu mais novo trabalho. O single “Meus Cuscuz” já está disponível nas plataformas digitais.

Inspirado no clima junino, o cantor e compositor entrega ao público referências tipicamente nordestinas. O prato mais amado da região é usado como mote para uma música dançante.



Com direção musical do sanfoneiro Beto Ortiz, a faixa é uma aposta de Iran Carlos (@irancarlosoficial ) em sonoridades como xote e forró. A canção deve integrar o repertório de shows do artista durante o São João.

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