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LUTO Irandé Moraes, filho do maestro Edgard Moraes, morreu aos 74 anos Velório e sepultamento acontecem nesta quinta-feira (26), no Morada da Paz

Irandé Moraes, filho do compositor e maestro Edgard Moraes, faleceu aos 74 anos. O velório acontece nesta quinta-feira (26), às 9h, no cemitério e crematório Morada da Paz (na sala n°5), em Paulista, e o sepultamento no mesmo dia e local, às 11h.

Nesta quarta-feira (25), a notícia do falecimento foi comunicada pelo perfil do Instagram do Coral Edgard Moraes, formado pelas filhas, sobrinhas, netas e bisnetas do maestro, um dos artistas mais influentes do frevo de bloco. A causa da morte não foi divulgada. Irandé também era irmão de Naná Moraes, a matriarca do grupo.

Além de pai de Irandé Moraes, o compositor e maestro Edgard Moraes (1904-1974) teve uma grande importância para a música carnavalesca de Pernambuco, autor de aproximadamente trezentas composições, entre choros, valsas e, principalmente, frevos. Edgard também ficou famoso por fundar, dirigir e tocar cavaquinho em blocos do Recife como Batutas de São José, Galo Misterioso, Madeira do Rosarinho, Pirilampos e Um Dia de Carnaval.

''Com profundo pesar, comunicamos a partida de Irandé Moraes, filho do nosso querido compositor e maestro Edgard Moraes. Hoje nos despedimos de um ente muito amado, que deixa marcas de afeto, lembranças e uma saudade imensa em toda a família e amigos. Sua presença seguirá viva em nossos corações e em tudo que construiu ao longo da vida. Que Deus o receba em luz e conforte a todos nós neste momento de dor. Descanse em paz, Irandé'', escreveu no comunicado o perfil do Coral Edgard Moraes

O Coral Edgard Moraes é administrado pela família do compositor e maestro desde 1987, com a filha de Naná Moraes, Valéria Moraes, comandando a produção do grupo atualmente.

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