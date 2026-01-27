Pernambucano Irandhir Santos ganha prêmio de melhor ator como Arduíno em "Guerreiros do Sol"

A- A+

O ator pernambucano Irandhir Santos foi eleito o melhor ator pela Associação Paulista de Críticos de Artes (APCA), pelo papel na novela "Guerreiros do Sol", com o seu personagem Arduíno.



A premiação foi anunciada nesta terça (27) e a 70ª cerimônia com entrega dos troféus acontece em maio, no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo.

Para a edição 2025 da premiação, Lima Duarte foi o homenageado e a ele será concedido o troféu especial "75 Anoa da Televisão Brasileira".



O premiado Irandhir

Pernambucano da cidade de Barreiros, Litoral Sul do estado, Irandhir Santos, 47, soma prêmios diversos em sua carreira como ator.









Entre outros tantos está o de 2006, por "Bastio das Bestas" (2006), filme do também "da terrinha", Cláudio Assis. Nele, ele foi vencedor no Festival de Brasília, na Categoria Melhor Ator Coadjuvante.



Em 2010, no Festival de Triunfo, Sertão pernambucano, ele foi premiado como Melhor Ator em "Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te Amo" (2010), de Marcelo Gomes e Karim Ainouz.



No mesmo ano, em Paris, no Festival de Cinema Brasileiro, irandhir ganhou pelo mesmo filme e também por "Olhos Azuis" (2010), de José Joffily.



Ainda em 2025, somam-se ao APCA as premiações em "Enquanto o Céu Não Me Espera" (2021), de Cristiane Garcia, como Ator do Ano e Melhor Ator, respectivamente no Festival de Cinema Itinerante da Língua Portuguesa (FESTin) e no FestCine Pedra Azul.



A melhor novela

Também ficou com "Guerreiros do Sol", a premiação de melhor novela de 2025. O projeto, produzido para exibição no streaming Globoplay, tem assinatura de George Moura e Sérgio Goldenberg.



A trama foi inspirada no livro "Guerreiros do Sol: Violência e Banditismo no Nordeste do Brasil" (1985), escrito pelo historiador Frederico Pernambucano de Melo.



Melhor atriz e melhor documentário

Já Suely Franco, em seu papel como Rosa, em "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, foi eleita a melhor atriz.

E na categoria Série Documental, "Chico Anysio: Um Homem à Procura de um Personagem" - com Bruno Mazzeo na direção, levou a premiação.



O Melhor Programa de 2025 foi o "Show 60 Anos", ocasião em que foi celebrado o aniversário da Globo.

