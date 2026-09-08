Iraq Beach Club retorna após sete anos ao Biruta neste sábado (12)
Com curadoria de Evandro Q?, 15ª edição reúne DJs de diferentes gerações em Brasília Teimosa
Depois de sete anos, o Iraq Beach Club volta à praia. Neste sábado (12), a partir das 22h, o Biruta Bar, em Brasília Teimosa, recebe a 15ª edição da festa criada pelo DJ, pesquisador musical e produtor Evandro Q?.
Nascido nas ruas de Santo Amaro, o Iraq ficou conhecido por ocupar a Rua do Sossego, agora, o projeto atravessa o asfalto e chega à Brasília Teimosa, criando uma conexão entre dois territórios que também fazem parte da história boêmia e cultural do Recife.
Os ingressos estão disponíveis pela plataforma Shotgun e o evento já está no terceiro lote promocional. Pessoas trans, PCDs e pessoas com 60 anos ou mais têm direito as listas de gratuidade, sujeitas ao limite de ingressos disponíveis.
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Com curadoria de Evandro Q?, a pista reúne nomes que fizeram parte das primeiras temporadas do Iraq Beach Club, como GGatis, Pepe Jordão e Claudinha Summer, além de DJs que representam uma nova geração da noite recifense, como Thomas Henry, Babilônia e Rara Hz.
Evandro Q?
Há mais de três décadas, Evandro participa da construção de espaços e projetos ligados à música experimental e alternativa no Recife. Foi responsável pelo Garagem, criou o Iraq, a festa NAdA e o próprio Iraq Beach Club, além de ter passado por festivais como Rec-Beat, Coquetel Molotov e Guaiamum Treloso.
Para acompanhar esse retorno, também vale revisitar o filme ''Evandro, Abra um Bar'', que registra parte dessa trajetória, disponível no YouTube.
Visual
Entre 2017 e 2018, as oito primeiras edições tiveram cartazes assinados por Gustavo Marques, designer da Nuvem Produções. Nas edições seguintes, a identidade passou pelos trabalhos de Isluislu (Luis Felipe Jordão) e Noelle Marão, responsável pelas artes das edições 13 e 14.
Na nova composição, a antiga fachada aparece dentro d’água, enquanto Bowie atravessa um cenário entre céu e mar. A imagem transforma em paisagem aquilo que, durante anos, foi construído entre paredes, pistas e ruas de Santo Amaro.
SERVIÇO
Iraq Beach Club #15
Quando: sábado (12), a partir das 22h
Onde: Biruta - Rua Bem-Te-Vi, 15, Brasília Teimosa, Recife
Ingressos a partir de R$50 via Shotgun ou via PIX sem taxa, pela DM de @casadeevandro
Informações: @casadeevandro