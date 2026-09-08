Iraq Beach Club retorna após sete anos ao Biruta neste sábado (12)

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Depois de sete anos, o Iraq Beach Club volta à praia. Neste sábado (12), a partir das 22h, o Biruta Bar, em Brasília Teimosa, recebe a 15ª edição da festa criada pelo DJ, pesquisador musical e produtor Evandro Q?.



Nascido nas ruas de Santo Amaro, o Iraq ficou conhecido por ocupar a Rua do Sossego, agora, o projeto atravessa o asfalto e chega à Brasília Teimosa, criando uma conexão entre dois territórios que também fazem parte da história boêmia e cultural do Recife.



Os ingressos estão disponíveis pela plataforma Shotgun e o evento já está no terceiro lote promocional. Pessoas trans, PCDs e pessoas com 60 anos ou mais têm direito as listas de gratuidade, sujeitas ao limite de ingressos disponíveis.

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Com curadoria de Evandro Q?, a pista reúne nomes que fizeram parte das primeiras temporadas do Iraq Beach Club, como GGatis, Pepe Jordão e Claudinha Summer, além de DJs que representam uma nova geração da noite recifense, como Thomas Henry, Babilônia e Rara Hz.

Evandro Q?



Há mais de três décadas, Evandro participa da construção de espaços e projetos ligados à música experimental e alternativa no Recife. Foi responsável pelo Garagem, criou o Iraq, a festa NAdA e o próprio Iraq Beach Club, além de ter passado por festivais como Rec-Beat, Coquetel Molotov e Guaiamum Treloso.



Para acompanhar esse retorno, também vale revisitar o filme ''Evandro, Abra um Bar'', que registra parte dessa trajetória, disponível no



Visual

Entre 2017 e 2018, as oito primeiras edições tiveram cartazes assinados por Gustavo Marques, designer da Nuvem Produções. Nas edições seguintes, a identidade passou pelos trabalhos de Isluislu (Luis Felipe Jordão) e Noelle Marão, responsável pelas artes das edições 13 e 14. Com curadoria de Evandro Q?, a pista reúne nomes que fizeram parte das primeiras temporadas do Iraq Beach Club, como GGatis, Pepe Jordão e Claudinha Summer, além de DJs que representam uma nova geração da noite recifense, como Thomas Henry, Babilônia e Rara Hz.Evandro Q?Há mais de três décadas, Evandro participa da construção de espaços e projetos ligados à música experimental e alternativa no Recife. Foi responsável pelo Garagem, criou o Iraq, a festa NAdA e o próprio Iraq Beach Club, além de ter passado por festivais como Rec-Beat, Coquetel Molotov e Guaiamum Treloso.Para acompanhar esse retorno, também vale revisitar o filme ''Evandro, Abra um Bar'', que registra parte dessa trajetória, disponível no YouTube Entre 2017 e 2018, as oito primeiras edições tiveram cartazes assinados por Gustavo Marques, designer da Nuvem Produções. Nas edições seguintes, a identidade passou pelos trabalhos de Isluislu (Luis Felipe Jordão) e Noelle Marão, responsável pelas artes das edições 13 e 14.

Cartaz da edição n°15 do Iraq Beach Club





Na nova composição, a antiga fachada aparece dentro d’água, enquanto Bowie atravessa um cenário entre céu e mar. A imagem transforma em paisagem aquilo que, durante anos, foi construído entre paredes, pistas e ruas de Santo Amaro.



SERVIÇO

Iraq Beach Club #15

Quando: sábado (12), a partir das 22h

Onde: Biruta - Rua Bem-Te-Vi, 15, Brasília Teimosa, Recife

Ingressos a partir de R$50 via

Informações: Para o retorno em 2026, o artista visual Flora assina o novo cartaz. A imagem recupera elementos da história do próprio Iraq, como a fachada branca da antiga sede, aberta em 2005, e o tubarão ''Bowie'', pintado no balcão dos DJs pelo artista plástico Daaniel Araújo.Na nova composição, a antiga fachada aparece dentro d’água, enquanto Bowie atravessa um cenário entre céu e mar. A imagem transforma em paisagem aquilo que, durante anos, foi construído entre paredes, pistas e ruas de Santo Amaro.Quando: sábado (12), a partir das 22hOnde: Biruta - Rua Bem-Te-Vi, 15, Brasília Teimosa, RecifeIngressos a partir de R$50 via Shotgun ou via PIX sem taxa, pela DM de @casadeevandro Informações: @casadeevandro

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