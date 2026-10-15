IRB promove oficina de modelagem em argila com visita à exposição 'Degas/Borges'

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O Instituto Ricardo Brennand (IRB) promove, neste domingo (18), uma oficina de modelagem em argila com a artista Joyce Damazio. A atividade integra a programação relacionada à exposição Degas/Borges e propõe uma experiência prática de criação, explorando formas, volumes e as possibilidades expressivas da argila.



Realizada das 14h às 16h, a oficina é voltada para pessoas a partir de 15 anos e busca estimular a experimentação artística por meio do contato direto com o material. A programação inclui a visita guiada à exposição Degas/Borges, uma oportunidade de conhecer a mostra e ampliar o contato com as artes visuais.



Exposição

A exposição Degas/Borges, realizada pelo MASP — Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand e pelo Instituto Ricardo Brennand, apresenta pela primeira vez ao público pernambucano um conjunto de obras originais de Edgar Degas.



Em cartaz na Pinacoteca do Instituto até 10 de janeiro de 2027, a mostra reúne esculturas em bronze do artista francês e fotografias inéditas produzidas especialmente para a exposição pela artista contemporânea Sofia Borges, propondo um diálogo entre escultura, fotografia, corpo e movimento.



Com curadoria de Adriano Pedrosa e Fernando Oliva, do MASP, e apresentação local de Beth da Matta, a exposição é apresentada pelo Bradesco, por meio da Lei Rouanet, com patrocínio do Bradesco e da Cimento Nacional.



A oficina de modelagem em argila integra as ações educativas e culturais que acompanham a exposição, ampliando as oportunidades de interação do público com a arte por meio de atividades práticas e experiências de mediação.



O investimento é de R$ 100 por pessoa, valor que inclui o ingresso de acesso ao Instituto Ricardo Brennand e todos os materiais necessários para a realização da oficina. As vagas são limitadas. Inscrições no link da oficina.



SERVIÇO:

Oficina de Modelagem em Argila com Joyce Damazio

Data: 18 de outubro, domingo

Horário: das 14h às 16h

Local: Instituto Ricardo Brennand

Classificação etária: a partir de 15 anos

Valor: R$ 100 por pessoa, com ingresso de acesso ao Instituto e materiais inclusos

Inscrições neste link

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