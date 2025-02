A- A+

BBB 25 Irmã de Aline comenta beijo em Thamiris no BBB 25: ''não seria bom shippar'' Durante a Festa da Líder Eva, beijo entre as sisters se tornou um dos assuntos mais comentados da semana

O beijo entre Aline e Thamiris durante a Festa da Líder Eva, na madrugada de quinta-feira, 19, se tornou um dos assuntos mais comentados da semana no BBB 25.

Enquanto o momento gerava especulações dentro e fora do jogo, a irmã da policial militar, Amanda Patriarca, se pronunciou sobre a situação, ponderando que a interação pode ter sido apenas uma brincadeira entre amigas.

"Eu acho a Thamiris uma mulher preta empoderada e muito bonita, e Aline também. No dia do beijo, Aline e Thamiris estavam bebendo e curtindo bastante a festa, e por elas serem próximas no BBB, já terem uma certa intimidade, e Aline ser extremamente brincalhona, pode ter sido uma beijo de resenha entre amigas", disse Amanda ao gshow.

Ao falar sobre os rumores de um possível envolvimento entre Aline e Thamiris, ela destacou que o shipper pode não ser uma boa estratégia para o jogo da policial.

"Eu respeito todas as escolhas da minha irmã dentro e fora do BBB 25, mas claro que sempre torço pelo melhor pra ela. Nesse momento Aline não sabe das fofocas e falsidades que estavam rolando entre Thamiris e as meninas do quarto Nordeste, então mesmo se tivesse alguma chance, não seria bom pro jogo de Aline no BBB shippar as duas", afirmou.

A irmã da sister também comentou sobre a relação aberta e respeitosa que tem com Aline quando o assunto é sexualidade, reforçando que o mais importante é fazer escolhas que tragam felicidade.

O beijo, que já havia repercutido ao longo do dia no confinamento, foi exibido na TV Globo na quinta-feira, 20, e também ganhou destaque no Mesacast BBB, apresentado por Giovanna Pitel. No vídeo, Thamiris aparece sentada no chão quando Aline se aproxima e a beija, em um momento descontraído da festa.

