Irmã de Ana Hickmann presta apoio após denúncia: "A vida sempre nos obrigou a ser fortes"

A irmã de Ana Hickmann, que acusou o marido de agredi-la na casa da família, em Itu (SP), no último sábado (11), declarou seu apoio à apresentadora após a denúncia de agressão. O empresário Alexandre Correa confessou que mentiu na primeira manifestação sobre o caso e confirmou as informações do boletim de ocorrência registrado pela modelo e apresentadora. Ela prestou queixa por lesão corporal e violência doméstica.



"A vida sempre nos obrigou a ser fortes. Dessa vez não será diferente e vai ficar tudo bem", ressaltou Isabel Hickmann, ao publicar uma foto ao lado da irmã e com a #família (imagem abaixo).





Isabel publicou uma série de corações na primeira postagem da apresentadora desde a ocorrência. No post, Ana Hickmann se declarou para o filho de 10 anos, Alezinho, que presenciou a agressão.

Outra irmã da modelo, Fernanda Hickmann ressaltou a união da família diante do caso: "Sempre juntos. Família unida. Amamos vocês, escreveu Fernanda.

Como aconteceu?

O caso ocorreu após uma discussão na casa onde eles vivem em Itu durante a tarde, na frente do filho de 10 anos do casal. Inicialmente, Correa negou a briga. Depois, confrontado com notícias sobre a ocorrência, admitiu o desentendimento, mas negou "maiores consequências". Em entrevista ao "Uol", publicada nesta segunda-feira (13), o empresário alegou que entrou em "desespero" pela exposição do escândalo e mentiu ao ser contatado pelo jornalista Leo Dias.

"Quando eu vi aquela nota, eu entrei em total desespero e neguei. Mentiu? Menti. Ponto. Ou eu omiti o fato? Omiti. Eu estava numa estrada, desesperado, desnorteado. Estava perdido. Falei: 'Meu Deus do céu. Que coisa?' Desculpa o vocabulário: 'Que cagada que aconteceu. Por que eu não discuti? Por que eu não me levantei da mesa? Por que eu não fui para o canto, não fui tomar uma água? Por que eu não fui bater a cabeça na parede? Sei lá. Mas já foi", disse ele, ao "Uol".

Aos policiais, a apresentadora relatou que estava na cozinha com o marido, o filho, e funcionários quando a discussão começou. Depois que o filho saiu do cômodo por causa da briga, Alexandre teria pressionado a modelo contra a parede e ameaçado dar cabeçadas nela. Ana disse que conseguiu afastar o marido na hora mas, ao correr para pegar o celular, que estava na área externa da casa, ele fechou a porta de correr que separava os ambientes pressionando seu braço esquerdo.

Ao "Uol", Alexandre Correa disse que o casal nunca havia brigado como no último sábado. Ele classificou o caso como uma "desinteligência entre casal" e negou ter ameaçado dar cabeçadas na mulher.

"A única coisa que não procede é a situação de cabeçada. Isso não existe. Esse viés, isso não existe", destacou ele, acrescentando que a decisão sobre o futuro do casamento está nas mãos de Ana Hickmann.

Hostilizado nas ruas

Alexandre revelou que ainda não conversou com Ana após o caso. E que está preocupado consigo mesmo, visto que está sendo hostilizado nas ruas, como o mesmo pontuou. "Eu preciso saber como é que vou viver. Sem vida social, sem vida digital. Eu fui tentar ir a uma padaria agora cedo e não foi agradável o que aconteceu lá dentro", relatou ele.

"Uma senhora de meia-idade bateu nas minhas costas e disse: 'Muito bonito. Bateu na sua mulher. Um homem do seu tamanho.' Eu só queria comprar pão francês. É daí pra frente, acabou. Acabou", contou.

Ana Hickmann se manifesta

Nesta segunda-feira (13), na primeira fala pública após a ocorrência, Ana Hickmann postou fotos com o filho Alezinho, de 10 anos, e agradeceu mensagens de carinho dos fãs.

"Minha força, minha motivação, o amor da minha vida!!! É por ele que eu acordo e vou atrás dos meus sonho todos os dias. Obrigada pelas mensagens de carinho. Hoje é um novo dia", escreveu ela.

O que aconteceu com Ana Hickmann e o marido?

No último sábado (11), a Polícia Militar foi acionada para a casa de Ana Hickmann, em Itu, após um "desentendimento" entre ela e o marido, como informou a assessoria de imprensa da apresentadora. Em nota, ela disse ainda que foi "conduzida até o Distrito Policial para esclarecimento dos fatos".

A apresentadora registrou um boletim de ocorrência contra o marido por lesão corporal e violência doméstica. Segundo o boletim de ocorrência, a polícia foi acionada por volta das 15h30 e, ao chegar na casa, Alexandre não estava mais lá.

Aos policiais, a apresentadora relatou que estava na cozinha com o marido, o filho, de 10 anos, e funcionários quando a discussão começou. Depois que o filho saiu do cômodo por causa da briga, Alexandre teria pressionado a modelo contra a parede e ameaçado dar cabeçadas nela.

Ana disse que conseguiu afastar o marido na hora mas, ao correr para pegar o celular, que estava na área externa da casa, ele fechou a porta de correr que separava os ambientes pressionando seu braço esquerdo.

Como está Ana Hickmann?

A modelo procurou atendimento médico e precisou colocar uma tipoia no braço por conta da agressão. Segundo a PM, ela foi sozinha até a Santa Casa de Itu, passou pelo atendimento médico e foi liberada. A apresentadora foi escoltada pela polícia até a delegacia e preferiu não solicitar medida protetiva.

"Ana Hickmann agradece o carinho e a solidariedade dos fãs e informa que está em casa, bem e felizmente não sofreu maiores consequências em sua integridade física", disse a assessoria da artista.

O que diz o marido de Ana Hickmann?

Em publicação no Instagram, Alexandre Correa admitiu o desentendimento, mas alegou que a discussão "não gerou maiores consequências". Disse ainda que "tudo será devidamente esclarecido no momento oportuno" e pediu desculpas à família pelo ocorrido.

"De fato, na data de ontem, tive um desentendimento com a minha esposa, situação absolutamente isolada, que não gerou maiores consequências (...) Aproveito a oportunidade para pedir minhas mais sinceras desculpas a toda a minha família pelo ocorrido. São 25 anos de matrimônio, sem qualquer ocorrência dessa natureza. Sempre servi a Ana como seu agente, com todo zelo, carinho e respeito", diz a postagem.

Há quanto tempo Ana Hickmann é casada?

Ana Hickmann e Alexandre Correa são casados há 25 anos. Eles se conheceram em um clube noturno, em São Paulo, quando a modelo tinha 15 anos, e ele, 24. Alguns meses depois, ela teve uma proposta de trabalho na França e os dois se casaram antes de ir, para que Ana fosse emancipada - duas semanas apenas antes de ela completar 17 anos.

