Irmã de Ana Paula Renault se pronuncia após morte do pai e rebate críticas; vídeo

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Cida Renault, irmã de Ana Paula Renault, se manifestou nas redes sociais após a morte do pai, Gerardo Renault, aos 96 anos, e comentou a decisão da família de não comunicar a sister imediatamente enquanto ela está confinada no programa Big Brother Brasil 26. O pronunciamento foi feito na segunda-feira, 20, após o sepultamento.



"Oi, gente! Tudo bem? Finalmente o dia está acabando. Esses dois últimos dias foram muito difíceis, mas também posso dizer que foi um pouco de alívio", afirmou ela.

Cida também comentou o momento vivido pela família. "Acho que nós somos muito egoístas de pensar só na gente, então acho que meu pai estava precisando descansar e aconteceu. Achei que ele ia esperar a saída da Ana Paula, mas acho que ele foi no momento exato que tinha que ser", disse.





Ela ainda agradeceu o apoio recebido nas redes sociais. "Queria agradecer demais a todo apoio de vocês. Gente, é mensagem demais da conta! Eu já não consigo responder meu WhatsApp, ainda mais responder a vocês todos", afirmou.



Decisão da família

Durante o relato, Cida rebateu críticas sobre a escolha de não informar Ana Paula imediatamente sobre a morte do pai. Segundo ela, parte das reações veio de pessoas que não conhecem o contexto da família.



"Acho que muitas pessoas não entenderam o que a gente quis fazer, mas também as pessoas que não entendem são pessoas que só querem dar opinião. Porque não sabem da nossa vida, não sabem do contexto, não sabem de nada, então são só opiniões vazias", declarou a irmã de Ana Paula.



Apesar da decisão inicial, a produção do programa comunicou Ana Paula ainda durante a noite. Em seguida, a participante contou sobre a perda a Juliano Floss e Milena. Mais tarde, ao vivo, o apresentador Tadeu Schmidt prestou solidariedade à sister e aos finalistas.



Apoio antes do confinamento

Antes de entrar no programa, Ana Paula chegou a considerar não participar da edição devido ao estado de saúde do pai. Segundo Cida, Gerardo acompanhava a trajetória da filha e apoiou a decisão. "Papai estava melhor e a aconselhou a entrar e ganhar a sua aposentadoria, que ela era capaz e acreditava nela", disse.



A irmã também explicou que a família seguiu dando suporte durante o período. "Ela chegou a titubear, mas conversamos muito Ela sabia que ele estava sendo muito bem cuidado e que nós estávamos aqui para dar todo o suporte que ele precisasse", afirmou.



De acordo com familiares, Gerardo também teria pedido que a filha não fosse avisada sobre sua morte enquanto estivesse no reality.

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