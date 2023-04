A- A+

Vazamento Irmã de Cristiano Araújo apoia família de Marília Mendonça após vazamento de fotos Na época da morte do cantor, imagens do corpo dele sendo preparado para o velório foram publicadas em diversos sites, que foram retirados do ar pela justiça

Ana Cristina Araújo, irmã do cantor Cristiano Araújo, que morreu em junho de 2015, num acidente de carro em Goiás, prestou solidariedade à família de Marília Mendonça, que morreu e teve fotos da autópsia vazadas.

"Meu Deus, tenha misericórdia de nós! Estamos vivendo num mundo cruel, pessoas cruéis! Quanta maldade! Zero empatia! Zero responsabilidade afetiva! Zero tudo! Família de marília Mendonça, peço a Deus que conforte o coração de vocês e dê discernimento para enfrentar e entender tudo. Eu sei exatamente o que vocês estão sentindo, é tão doloroso, tão revoltante", escreveu Ana nos Stories do Instagram.

"Só nos resta recorrer a Deus para que tenha misericórdia de nós porque a justiça já é tão falha, né? Em tudo, imagina para isso, que é somente a nossa dor. As pessoas fazem uma maldade dessa e seguem plenas, e a gente fica não só com a dor da nossa perda mas também de ter que lidar com esse tipo de coisa. Lamentável! Não compartilhem esse tipo de coisa, pelo amor de Deus!".

Em outro Stories, a irmã do cantor mandou recado para quem compartilha esse tipo de imagem.

"Sem essa, galera, de mandar mensagens compartilhando uma crueldade dessa e, em seguida, vir com aquela conversinha: "vocês viram isso? Quanta maldade!" Rapaz, vocês são tão vagabundos, ordinários, desgraçados exatamente como os que filmaram isso. Hipócritas do ca**lh*. Não faça isso. Se coloque no lugar do outro. E se fosse teu filho? Teu pai? Mãe? Irmão? Pelo amor de deus, não faça isso."

Em 2018, segndo o G1, mais de 30 links que mostravam imagens do corpo do artista sendo preparado para o velório já haviam sido retirados do ar, depois de ações da família da justiça.

