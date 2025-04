A- A+

Irmã de Liam Payne escreve carta em homenagem ao cantor, seis meses após morte Ex-membro do One Direction, Payne morreu em 16 de outubro de 2024, após cair do terceiro andar de um hotel no bairro de Palermo, em Buenos Aires

Liam Payne, o músico britânico conhecido por fazer parte do grupo One Direction, morreu em 16 de outubro de 2024, aos 31 anos, após cair do terceiro andar do hotel onde estava hospedado em Buenos Aires.

O que se seguiu foi uma intensa investigação policial e, finalmente, em 20 de novembro, seus familiares e amigos mais próximos se reuniram em uma igreja em sua cidade natal, Wolverhampton, Reino Unido, para se despedir. Nesta quarta-feira, 16 de abril, completaram-se seis meses de seu falecimento, e sua irmã, Ruth Gibbins, publicou uma carta comovente em sua memória.

"Seis meses, meio ano sem você? Minha cabeça ainda grita por você. Todas as manhãs, quando acordo, sinto como se estivesse afundando, ofegando por um ar que nunca chega para me aliviar", foram as primeiras palavras que Ruth escreveu.

“ Viver sem você é impossível, então, por enquanto, eu existo. Estou aprendendo a rir ou sorrir quando necessário, mas, meu amigo, é exaustivo quando tudo o que eu quero fazer é falar com você”, continuou ele.

“Nos poucos momentos em que me permito sentir amor e não apenas perda, consigo sorrir de verdade quando me lembro de nós, como no ano passado, quando rimos enquanto tentávamos fazer algo que tínhamos visto no YouTube. Mas as memórias são sempre tingidas de tristeza por causa de como é injusto não poder criar novas”, disse a irmã de Liam Payne.

Nesse sentido, a jovem revelou a forte ligação que sente com o irmão.

“Às vezes eu ouvia você rindo de mim, andando por aí como Whoopi Goldberg em Ghost, te procurando por onde quer que eu vá. No entanto, eu te vejo, sempre aparecendo de maneiras diferentes para me ajudar a voltar aos trilhos. Não consigo processar o que aconteceu e como terminou. Você sabe que eu nunca vou parar de fazer tudo o que posso por você”, disse ela. “ Sinto sua falta em voz alta, silenciosamente, a cada momento. Eu te amo muito mais do que minhas palavras ou lágrimas podem expressar, mas eu sei que você sabe... Por enquanto, te vejo em meus sonhos”, disse Ruth, acompanhando suas palavras com uma foto dela e de Liam durante a adolescência.

Os irmãos eram extremamente próximos e, de fato, Ruth foi uma das primeiras pessoas da família a falar sobre sua morte. Em uma longa mensagem que ela postou no Instagram em 19 de outubro de 2024, três dias após o músico cair do terceiro andar de um hotel no bairro de Palermo, em Buenos Aires, a jovem o descreveu como seu “melhor amigo” e a pessoa que sempre a fazia sorrir.

" Sinto muito por não ter conseguido te salvar. Pela última vez, preciso que saiba que estou aqui se precisar de alguma coisa. Eu dirigiria até os confins do universo para te trazer de volta", escreveu ele na época, e em troca, fez uma promessa ao irmão que comoveu profundamente seus fãs. “Nós vamos cuidar do Bear, e ele sempre saberá o quão incrível o pai dele é e o quanto você o idolatra”, disse Ruth. Bear, de sete anos, é o único filho de Liam Payne, que teve com sua ex-companheira, a cantora britânica Cheryl Ann Tweedy, conhecida publicamente como Cheryl Cole.

