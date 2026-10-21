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LUTO Irmã de Lua Blanco, de "Rebelde", revela último dia de vida da atriz: "Fazia piadas e caretas" Sol Blanco conta que a artista, que morreu aos 39 anos, enfrentou o câncer no intestino com serenidade e "estava completamente em paz"

Diante das complicações de um câncer no intestino, Lua Blanco conservou o bom humor até o último dia de vida. É o que conta Sol Blanco, irmã da atriz — que morreu no último domingo (18), aos 39 anos. Em homenagem publicada nas redes sociais na última terça-feira (20), Sol revelou que a artista, conhecida por interpretar Roberta na versão brasileira da novela "Rebelde", enfrentou a doença com serenidade e passou por uma "transformação pessoal" após receber o diagnóstico. "Ela ainda fazia piadas e caretas. Ela estava completamente em paz e não teve medo de morrer", relatou.

No post, a irmã recordou a confiança demonstrada pela atriz quando soube que estava com câncer. Ela diz que a artista conseguiu encontrar uma nova maneira de encarar a vida durante o tratamento — e sempre com esperança de que encontraria a cura.

"Quando a Lua deu a notícia do câncer dela, ela tinha certeza de que ia ficar bem. E ela não estava errada. Ela ficou melhor do que nunca, sem o peso do corpo doente, sem o peso da mente que ela lutava contra a vida inteira e podendo cuidar de todos nós ao mesmo tempo, do jeito que ela sempre quis. A Lua cumpriu a missão dela aqui na Terra. A Lua se foi com a vida dela completamente transformada", escreveu.

Sol destacou ainda que a atriz passou a demonstrar mais gratidão e paciência diante das situações cotidianas. Segundo ela, a mudança era perceptível até em pequenos hábitos. "A mesma pessoa que se estressava se a carne dela viesse bem passada estava no momento mais desconfortável da vida dela com um sorriso no rosto, sendo a pessoa mais gentil que eu já vi", afirmou.

Morte comove elenco de 'Rebelde'

Lua Blanco morreu no domingo (18), aos 39 anos, após enfrentar um câncer. A notícia foi comunicada inicialmente pelo irmão da atriz, Daniel Blanco, que informou que ela havia passado os últimos meses cercada pelo carinho de familiares e amigos.

Na segunda-feira (19), o corpo da artista foi velado no Cemitério Vertical Memorial do Carmo, no Rio de Janeiro, em cerimônia reservada. Os atores Arthur Aguiar, Chay Suede, Mel Fronckowiak, Micael Borges e Sophia Abrahão, que dividiram com Lua o protagonismo de "Rebelde", estiveram reunidos para prestar as últimas homenagens à amiga. O grupo também publicou uma carta coletiva de despedida.

Filha dos músicos Billy Blanco Jr. e Maria Claudia Blanco, Lua ganhou projeção nacional ao interpretar Roberta Messi na novela da Record, exibida entre 2011 e 2012. A produção também deu origem à banda Rebeldes, com a qual a artista realizou apresentações pelo país.

Ao longo da carreira, Lua participou ainda de produções como "Malhação", "Pecado Mortal" e "A força do querer", além da segunda temporada do reality musical "Popstar", exibido pela TV Globo em 2018.

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