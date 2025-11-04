A- A+

Luto Irmã de Roberto Carlos, Norma Braga morre aos 90 anos Além dela, cantor também teve dois irmãos, também mais velhos: Lauro e Carlos Alberto

Irmã do cantor Roberto Carlos, Norma Braga morreu na manhã desta terça-feira, aos 90 anos, após enfrentar problemas respiratórios. A morte foi confirmada pela assessoria do cantor. Norma Moreira Braga morava no mesmo edifício do cantor, na Urca, Zona Sul do Rio, e, por conta disso, era companhia frequente para o Rei.

Além dela, o cantor também teve dois irmãos, também mais velhos que ele: Lauro e Carlos Alberto, este morto em agosto deste ano.

Roberto Carlos já havia perdido uma sobrinha, filha da própria Norma. Ana Luiza morreu em janeiro de 2016, aos 32 anos, sem que a causa da morte dela tivesse sido revelada na ocasião.

Em 2021, Roberto Carlos perdeu seu filho, o radialista e produtor musical Dudu Braga. Como o próprio cantor costuma afirmar em entrevistas , Dudu Braga era seu maior ídolo.

Presença frequente nos shows do pai, Dudu Braga, batizado de Roberto Carlos Braga Segundo (o que rendeu os apelidos de Dudu e Segundinho), era fruto do primeiro casamento do Rei, com Cleonice Rossi. Na ocasião, ele lutava contra um câncer irreversível no peritônio desde setembro de 2020. Em 2019, Dudu já havia passado por dois tratamentos contra câncer de pâncreas.

Veja também