BBB 24 Irmã de Nizam critica Thaís Fersoza no bate-papo com o eliminado; entenda O paulista Nizam foi confrontado pela apresentadora Thaís Fersoza sobre suas atitudes machistas no reality

Em entrevista ao programa Bate-Papo BBB, do Gshow, que entrevistou o paulista Nizam, eliminado do BBB 24, o paulista Nizam foi confrontado pela apresentadora Thaís Fersoza sobre suas atitudes machistas no reality.



A irmã de Nizam, que participou ao vivo do programa, não deixou passar uma brincadeira feita pela apresentadora a Nizam. Apesar de concordar que ele precisa descontruir o machismo, ela apontou para outras desconstruções necessárias, usando como exemplo, a forma com que Thaís apresentou o irmão.

"A Thaís na hora que estava te anunciando, ela estava tirando sarro do seu tique. Onde que isso faz ela melhor que você? Ela apontou uma falha em você, do mesmo jeito que você apontou uma falha em outra pessoa", disse.



