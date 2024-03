A- A+

famosos Irmã do rapper Oruam é cantora gospel e arquiteta; saiba quem é Débora Gama tem mais de 100 mil seguidores no Instagram e já lançou um álbum, disponível nas plataformas

O rapper Oruam viu as atenções voltadas para si ao pedir liberdade para o pai, o traficante Marcinho VP, em seu show no festival Lollapalooza. Apontado como um dos principais chefes do tráfico do Rio de Janeiro, Marcinho VP está preso há quase 30 anos, atualmente na Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná.

Oruam não é o único artista na família. Sua irmã, Débora Gama, também entrou no mundo da música.

Quem é Débora Gama?

Débora Gama começou a carreira como artista ainda jovem, aos seis anos, quando fez uma participação no show da cantora Elaine Martins. Em suas mídias oficiais, ela diz que "mostrava intimidade com a música" desde os três anos de idade, e que "aprendia as letras com muita facilidade".

Religiosa, Débora faz parte do Ministério de Louvor da Igreja ADB Jacarepaguá. Ela frequentemente faz posts de cunhos religiosos em suas redes sociais. Só no Instagram, Débora tem mais de 108 mil seguidores.

Como cantora, Débora já lançou um álbum, "Amor inexplicável", de 2018, além de alguns singles. O último, "Fortaleza e refúgio", é de 2018. No Spotify, ela contabiliza 218 ouvintes mensais, longe dos mais de 11 milhões do irmão, Oruam.

Ambos parecem se dar muito bem, inclusive. Em um de seus posts no Instagram, Débora homenageia o irmão: "E eu queria que todo mundo tivesse o privilégio de tê-lo por perto, sua essência, seu jeito, sua simplicidade me encanta, e quando tudo parece estar fora do lugar, ele vem e fala que vai ficar tudo bem, e que a forma de você lidar com as coisas, pode mudar tudo. Perto dele, eu duvido muito alguém ficar triste, as coisas que ele transmite trazem paz", escreveu a cantora.

Aém da veia artística, Débora Gama também é arquiteta e urbanista. Há pouco tempo, ela ficou noiva do estudante de direito e lutador de jiu-jitsu Gabriel Brasil. "Sou tão feliz em saber que temos uma vida inteira pela frente, pra viver o nosso propósito juntos", escreveu Débora sobre o noivo.

