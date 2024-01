A- A+

BBB 24 Irmã gêmea de Deniziane comemora a vitória da sister na Prova do Líder; "É uma guerreira" Após quase 19 horas de prova, a fisioterapeuta mineira ganhou, além da liderança, um carro 0 km

Irmã gêmea de Deniziane, sister que venceu a primeira Prova do Líder do BBB 24, Deniziene Ferreira celebrou a conquista da fisioterapeuta. Foram quase 19 horas de disputa, que começou ainda na noite desta segunda (9). A sister, além da liderança, ganhou um automóvel 0 Km.

Em entrevista ao Gshow, Deniziane disse:

"Agora que consegui acalmar, mas foi difícil. Isso era muito importante para ela. Ela não tinha carro e isso fazia muita diferença por conta do filho".

Ao saber que seria uma prova de resistência, Deniziane acreditou que a irmã se daria bem. "Não consegui acompanhar direito por conta do trabalho, mas fiquei com a TV ligada e com os amigos mandando mensagem. Eu sabia que ela não ia desistir. É muito guerreira. Tinha que ser dela" , disse.



