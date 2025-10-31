A- A+

MÚSICA Irma, cantora franco-camaronesa, faz dois shows no Recife em novembro Artista realiza turnê no Brasil e passa ainda por outras cinco capitais

A cantora franco-camaronesa Irma realiza turnê pelo Brasil entre novembro e dezembro. Ela vem ao Recife para uma apresentações no Teatro Apolo, nos dias 11 e 12 de novembro.

Com o espetáculo “You and My Guitar”, Irma se apresenta sozinha no palco, acompanhada apenas de sua voz, violão, uma stomp box e elementos eletrônicos executados ao vivo. Em fevereiro, a artista já havia trazido o mesmo show ao Brasil.

O repertório passeia por diferentes fases da carreira da artista e por algumas de suas influências mais marcantes. Entre os destaques, estão as autorais "Letter to the Lord", "Sunrise" e "Rolling Stone". A lista também inclui releituras de clássicos, como os brasileiros "Ainda Lembro" (Marisa Monte e Nando Reis) e "Domingo" (Caetano Veloso, eternizada por Maria Bethânia).



Nesta segunda circulação pelo País, Irma passa ainda por outras cinco capitais: Brasília (03/11 e 04/11, Eye Patch Panda), São Paulo (07/11 e 09/11, Blue Note), Rio de Janeiro (14/11, Blue Note e 15/11, Dolores), Fortaleza (19/11, Theatro Via Sul), Salvador (21/11, Teatro Faresi), Porto Alegre (24/11, Teatro Unisinos), Belo Horizonte (29/11, Teatro do Centro Cultural Unimed) e Curitiba (02 e 03/12, Teatro Paiol).

Serviço:

Irma - Turnê “You and My Guitar”

Quando: 11 e 12 de novembro, às 20h

Onde: Teatro Apolo - Rua do Apolo, 121, Bairro do Recife Antigo

Ingressos a partir de R$ 60, à venda no Sympla



*Com informações da assessoria de imprensa

