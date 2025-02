Irmão atualiza estado de saúde de Nana Caymmi, internada há seis meses na UTI: "Quase faleceu"

A- A+

A cantora Nana Caymmi, de 83 anos, segue internada na UTI da Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, onde foi hospitalizada há seis meses. Segundo seu irmão, o também cantor Danilo Caymmi, a saúde da artista continua preocupante.

“Infelizmente, [ela não está] nada bem. Está há seis meses na UTI. Ela chegou ao hospital em estado muito grave, quase faleceu... Mas isso é consequência da obesidade. Então, um conselho para as pessoas: cuidado com a obesidade, pois foi o que levou Nana a desenvolver todas essas comorbidades”, afirmou Danilo em entrevista ao podcast MPB Bossa.

Ele disse que sua recuperação da irmã exige paciência. “Com o acúmulo de gordura, torna-se muito difícil se recuperar de problemas circulatórios. É um processo complexo, que estamos acompanhando com cuidado. Ela vai se recuperar aos poucos, passo a passo”, acrescentou.

A cantora, de 83 anos, foi internada em julho na Unidade Coronariana da Casa de Saúde São José, no Rio, para tratar uma arritmia cardíaca e, posteriormente, submetida ao implante de um marca-passo. Após 18 dias no hospital, a cantora teve alta, mas retornou uma semana depois com dores no peito e precisou realizar um cateterismo cardíaco.

Em dezembro, Nana passou por uma traqueostomia para auxiliar na respiração e depois enfrentou desafios relacionados à mobilidade e à recuperação física, mas no decorrer da internação, segundo a equipe médica, teve progressos no estado de saúde. Segundo a assessoria da São José, o quadro atual de Nana Caymmi “é estável, mas ela ainda não possui previsão de alta”.

