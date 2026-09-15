Irmão de Bad Bunny estrela desfiles em Nova York: "Gêmeos"
Bernie Martínez Ocasio tem 28 anos, quatro a menos que o cantor
Bernie Martínez Ocasio, de 28 anos, irmão de Benito Martínez Ocasio, o Bad Bunny, de 32, também está ficando famoso. É que o rapaz estrelou vários desfiles da semana de Moda de Nova York, e a semelhaça entre os dois chamou atenção.
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"Sério, o que há nos genes dos Martínez Ocasio", escreveu uma revista de moda americana. No vídeo, a publicação escreveu que os dois parecem gêmeos.
Nesta terça, ele desfilou para a marca Advisry e, dias antes, para a Luar, quando calçou sandálias da marca brasileira Kenner.
Bernie, também nascido em Porto Rico, estreou como modelo na Semana de Moda de Nova York em 2023, desfilando para a coleção Primavera-Verão 2024 de Willy Chavarria. Na Semana de Alta Costura de Paris, no início do ano, ele acompanhou o irmão cantor na primeira fila do desfile da grife Schiaparelli, como mostra o álbum abaixo.