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celebridades Irmão de Bad Bunny estrela desfiles em Nova York: "Gêmeos" Bernie Martínez Ocasio tem 28 anos, quatro a menos que o cantor

Bernie Martínez Ocasio, de 28 anos, irmão de Benito Martínez Ocasio, o Bad Bunny, de 32, também está ficando famoso. É que o rapaz estrelou vários desfiles da semana de Moda de Nova York, e a semelhaça entre os dois chamou atenção.

"Sério, o que há nos genes dos Martínez Ocasio", escreveu uma revista de moda americana. No vídeo, a publicação escreveu que os dois parecem gêmeos.

Nesta terça, ele desfilou para a marca Advisry e, dias antes, para a Luar, quando calçou sandálias da marca brasileira Kenner.

Bernie, também nascido em Porto Rico, estreou como modelo na Semana de Moda de Nova York em 2023, desfilando para a coleção Primavera-Verão 2024 de Willy Chavarria. Na Semana de Alta Costura de Paris, no início do ano, ele acompanhou o irmão cantor na primeira fila do desfile da grife Schiaparelli, como mostra o álbum abaixo.

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