famosos Irmão de Beyoncé vive em trailer a 16 km da nova mansão dela e sente falta do contato Nixon Knowles é fruto de um relacioamento do pai da cantora, Matthew Knowles, com Alexsandra Wright

O meio-irmão de Beyoncé está vivendo num trailer, a 16 quilômetros de onde a estrela e o marido, Jay-Z, compraram uma mansão por US$ 200 milhões (R$ 975 milhões, na cotação atual), em Malibu, na Califórnia. A informação é do tabloide britânico "The Sun", que conversou com a mãe do rapaz, Alexsandra Wright. A americana contou que precisou se mudar com o filho, Nixon Knowles, depois de entrar com um pedido de falência.

Ao jornal, Alexsandra disse que Nixon não entende o porquê da distância da irmã artista.

"Minha principal preocupação tem sido lidar com um jovem que pergunta: 'Por que essa pessoa não me ama?'" afirmou ela.

Nixon Knowles é fruto do relacionamento de Alexsandra com o pai da cantora, Matthew Knowles. Em 2014, de acordo com a revista "US Weekly", mãe e filho deram entrada num abrigo de Los Angeles depois que Matthew parou de pagar pensão alimentícia. Na ocasião, Alexsandra afirmou que não procuraria Beyoncé para pedir ajuda porque a artista não tinha "nada a ver com isso". No entanto, ela já relatava o desejo de que Nixon conhecesse melhor a família.

Ao "The Sun", Alexsandra se ressentiu do fato de a artista não ter contato com o filho.

"Ela (Beyoncé) é bilionária e acabou de comprar a casa mais cara da Califórnia, a dezesseis quilômetros de onde moramos" afirmou. "Às vezes eu sento no banheiro e eu choro porque simplesmente não sei como ajudá-lo [Nixon] a ser ele mesmo. Mas acredito que nossos filhos e netos serão seres humanos muito melhores que nós.'

De acordo com Alexsandra, diz confiar que os parentes ainda vão encontrar um jeito de se abrirem e se aproximarem. Ela disse, ainda, que foi à falência depois de entrar na Justiça e gastar US$ 250 mil (R$ 1,2 milhão) para tentar garantir que Matthew Knowles pagasse pensão para o filho.

