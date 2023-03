A- A+

Os assédios sofridos por Dania Mendez no BBB 23 estão repercutindo no México, país de origem da influenciadora. Julio Hernandez, irmão da participante do La Casa de Los Famosos, comentou a situação em seu Instagram.

O mexicano repudiou a postura de MC Guimê e Cara de Sapato durante a festa desta quarta-feira (15). O funkeiro acariciou as costas e o bumbum de Dania, sem o seu consentimento. Já o lutador forçou um beijo na influenciadora e avançou sobre ela na cama, tentando imobilizá-la.



“Ontem a noite no BBB, houve uma festa em que vimos que Dania estava muito feliz, se divertindo em seu primeiro dia, com álcool envolvido. A única coisa que posso dizer é que não estou de acordo com as atitudes de alguns homens de lá, não podemos deixar esse tipo de coisa passar. Obrigado às pessoas que ajudaram ela, Domitila, Bruna e mais... Obrigado”, escreveu.



