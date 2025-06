A- A+

POLÊMICA Irmão de Marília Mendonça bate boca com seguidora e rebate ofensas Em meio à disputa judicial pela guarda do sobrinho de 5 anos, estudante de Nutrição se torna alvo de comentários ofensivos nas redes

Após sair em defesa da mãe na disputa judicial entre Ruth Moreira e o ex-cunhado Murilo Huff pela guarda do sobrinho Léo Mendonça Huff, de 5 anos, João Gustavo Mendonça, irmão de Marília Mendonça, se tornou alvo de comentários ofensivos por parte de seguidores nas redes sociais.

O estudante de Nutrição, de 24 anos, rebateu a colocação de uma internauta no Instagram que sugeriu que ele estaria se "aproveitando" da fama da artista sertaneja, morta num acidente aéreo em 2021, para "aparecer publicamente" e bancar viagens pelo mundo.

"Tava vendo, já não aparecia quando Marília era viva! Ai quando ela faleceu, resolveu aparecer! Não trabalha, faz nutrição, viaja pra tudo que é canto, de onde sai o dinheiro? Que trabalho duro pra viajar! A esposa é médica, mas é só viajando! Como é que fecha a conta? Queria saber! Preciso deste cálculo pra só 'estudar' e ter dinheiro pra viajar, andar de marca e morar bem!", comentou a usuária do Instagram.

Empresário e sócio de uma marca de roupas esportivas, João Gustavo rebateu a seguidora, chamando-a de "fracassada": "Precisa ser dona da sua própria empresa pra ganhar dinheiro viajar e 'só estudar' kkkkkkkk fracassada. Depois da uma passada na minha loja de roupa".

Na última semana, após se tornar pública a batalha judicial sobre a disputa pela guarda do filho de Marília Mendonça, João Gustavo falou diretamente sobre as críticas que ele e a mãe, Dona Ruth, vêm recebendo. Numa página de fãs, o ex-cantor relembrou a história de quando a matriarca da família vendeu diversos móveis para apostar na carreira de Marília Mendonça. E lamentou o julgamento público que estão sofrendo agora.

"Não vendeu só a TV, como a maioria dos móveis. Minha mãe batalhou incansavelmente em prol da minha criação e da minha irmã, e agora a do Leo. Infelizmente, hoje temos que escutar de quem não viveu nada disso que somos ladrões e oportunistas", escreveu.

Nas redes sociais, rumores dão conta de que a realização de venda de rifas para sorteio de bens de Marília (como violões e um carro), em eventos idealizados por Dona Ruth, teria sido a gota d'água para que Murilo Huff buscasse a Justiça para obter a guarda total do filho — que, desde a morte de Marília, passa a maior parte do tempo sob os cuidados da avó materna. Sem dar mais detalhes, o antigo companheiro da sertaneja revelou, por meio das redes sociais, que descobriu "verdades" recentemente.

"Eu nunca pediria a guarda unilateral sem motivos. Infelizmente não posso expor todas as provas e fotos que eu tenho, pois está em segredo de Justiça. Mas a verdade prevalecerá", explicou o cantor, por meio de nota compartilhada no Instagram. As acusações foram rebatidas por Ruth, que usou as redes sociais para expor todos os cuidados despendidos com o neto.

Veja também