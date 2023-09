Irmão de Miley Cyrus é criticado após dizer que mulheres do OnlyFans 'perderam chance de casar'

A- A+

O irmão da cantora Miley Cyrus passou a ser alvo de críticas nas redes sociais, esta semana, por comentários machistas sobre mulheres que trabalham no OnlyFans. Trace Cyrus usou as redes sociais, desde quarta-feira, para destacar que essas internautas "perderam a chance de se casar com um cara legal" ao decidirem entrar para a plataforma de entretenimento adulto.

As postagens de Trace geraram uma reação nas redes sociais, como na plataforma X (antigo Twitter), na qual foi chamado de machista e inseguro e teve as palavras qualificadas como "embaraçosas".

O guitarrista da banda Metro Station afirmou que as modelos do OnlyFans podem chamar homens "com padrões" de "inseguros" e vão se enganar com a atenção de vários deles online.

"Então elas acham que têm opções", disparou. Ao receber críticas, Trace manteve o posicionamento e chamou os homens que pagam por conteúdo no site de "perdedores desesperados". "Eu mantenho tudo o que disse. Nunca lerei outra resposta de nada que eu postar aqui".

A cantora e atriz americana Farrah Abraham foi uma das mulheres que criticaram o discurso de Trace Cyrus. "Esqueçam as mentalidades limitadas e inseguras", disse ela. Outros internautas apontaram uma hipocrisia nas palavras de Trace, já que as letras de músicas da Metro Station promovem a liberdade sexual.

