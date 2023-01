Irmão de Rita de Cássia lamenta perda de cantora e dá detalhes sobre velório e enterro

A- A+

Irmão da cantora e compositora Rita de Cássia — que morreu, aos 49 anos, nesta terça-feira (3), vítima de fibrose pulmonar —, o sanfoneiro Redondo publicou um vídeo nas redes sociais em que lamenta, emocionado, a perda da artista.

De acordo com o músico, o velório e o sepultamento da artista se dão nesta quarta-feira (4), em cerimônia aberta aos fãs, no Cemitério Municipal de Alto Santo, no Ceará, onde Rita nasceu: o velório acontece das 10h30 às 17h, horário para o qual está marcado o enterro. A informação foi confirmada pelo GLOBO.

"É uma perda grande que nós tivemos para a música nordestina. Além de irmã, ela era uma filha... Ela pegou uma doença chamada fibrose pulmonar e ficamos na luta para ver se dava certo, mas Deus quis assim. Ela se foi", lamentou Redondo, agradecendo o apoio de amigos e fãs.

Natural de Alto Santo, no Ceará, Rita de Cássia é autora de mais de 500 composições e se consagrou, nos últimos anos, como uma das maiores referências no forró. Entre as letras de sucesso, estão "Meu Vaqueiro, Meu Peão" e "Saga de um Vaqueiro", gravadas pela banda Mastruz com Leite. Já "Jeito de Amar" ganhou fama com a Aviões do Forró.

Veja também

CINEMA 'Avatar: O caminho da água' bate mais de US$ 1,48 bilhão de vendas globais e tem 12ª maior bilheteri