ATAQUE Irmão de suspeito por assassinato de Rob Reiner é "atacado" após ser confundido: "Controlem-se" Cineasta e fotógrafa são encontrados mortos em casa, em Los Angeles, nos Estados Unidos, com ferimentos provocados por faca

O ator Jake Reiner, conhecido por trabalhos em filmes como "Love & taxes" (2015) e "Things like this" (2025), vem sofrendo ataques nas redes sociais ao ser confundido com seu irmão Nick Reiner, principal suspeito pelo assassinato dos pais, o cineasta Rob Reiner e a fotógrafa e atriz Michelle Singer Reiner. O casal de artistas foi encontrado morto em casa, em Los Angeles, nos Estados Unidos, no último domingo (14), com ferimentos a faca.

Em seu perfil no Instagram, Jake Reiner passou a ser alvo de uma série de ofensas e agressões verbais devido ao acontecimento. Internautas acreditam que ele seja Nick Reiner, que, a rigor, não possui contas em plataformas digitais. "Alguém disse que você esfaqueou seu pai?", questionou um seguidor erroneamente. "Parem todos de inundar os comentários dele com acusações. Vocês estão falando do filho errado. Ele acabou de perder os pais, controlem-se", defendeu uma amiga do artista, por meio de publicação também no Instagram.

A investigação da Divisão de Roubos e Homicídios do Departamento de Polícia de Los Angeles (LAPD) aponta Nick Reiner, de 32 anos, como principal suspeito de matar os pais. Ele estava foragido e foi localizado nesta segunda-feira (15) pelos policiais para prestar depoimento, segundo a revista "People". As investigações seguem em andamento.

O casal foi encontrado morto no último domingo (14), na mansão onde vivia em Los Angeles, nos Estados Unidos, com ferimentos compatíveis com arma branca. Bombeiros e policiais foram acionados, mas ambos já estavam sem vida quando as equipes chegaram ao local.

De acordo com a revista "People", Nick é um dos três filhos do diretor, conhecido por filmes como "Harry e Sally — Feitos um para o outro" (1989), "Conta comigo" (1986) e "Questão de honra" (1992). Sua trajetória pessoal, no entanto, já havia sido tema de preocupação pública anos antes do crime. Aos 15 anos, ele foi internado pela primeira vez numa clínica de reabilitação — a primeira de 17 internações registradas até 2016, quando concedeu entrevista relatando sua luta contra a dependência química.

A revista "People" informou que Romy, filha mais nova do casal e vizinha dos pais, foi quem encontrou os corpos, citando fontes próximas ao caso. O Departamento de Polícia de Los Angeles afirmou que o caso deve ser investigado como homicídio.

