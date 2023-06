A- A+

CELEBRIDADES Xuxa se encontra com irmãs Haim após elas revelarem que são fãs da apresentadora; entenda A banda, formada pelas três irmãs, se apresentaram no Rio de Janeiro e cantaram a música "Ilariê"

A segunda edição do festival de música Mita (Music is The Answer) aconteceu nesse domingo (28), no Rio de Janeiro. Os dois dias de evento foram marcados pelas apresentações de Lana del Rey, Florence and The Machine e Sabrina Carpenter.

Outro show que ganhou destaque foi o da banda de rock Haim, composta pelas três irmãs Este Haim (vocal e baixo), Danielle Haim (guitarra e bateria), and Alana Haim (teclado). As três demonstraram estar felizes com a visita ao Brasil, explicando que sempre sonhavam em performar no país e que eram fãs de Xuxa Meneghel.

"Eu era fã muito fã da música brasileira, e uma das minhas heroínas era uma mulher chamada Xuxa", confessou Este no palco.

Em homenagem, as três fizeram um cover de "Ilariê" junto com a plateia. O vídeo viralizou e alcançou a rainha dos baixinhos, que foi de encontro com as jovens artistas, nesta quarta-feira (31).

As irmãs voltam a se apresentar no dia 4 de junho, em São Paulo, no Vale do Anhangabaú. A edição da capital paulista também conta com a presença de Duda Beat, Djonga, Natiruts, Nx Zero e Capital Inicial.

