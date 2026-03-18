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música Iron Maiden lança em maio o seu documentário, "Burning Ambition"; veja o trailer Filme fala sobre os 50 anos de história da lendária banda de heavy metal, com depoimentos dos seus integrantes e de fãs ilustres, como o ator espanhol Javier Bardem

Banda que é praticamente sinônimo de heavy metal, o Iron Maiden esquenta as turbinas para lançar o seu aguardado documentário: “Burning Ambition” chegará aos cinemas dos Estados Unidos e do Canadá no dia 7 de maio, com exibição limitada, que será seguida por um lançamento mundial.

Esta quarta-feira, foi divulgado o primeiro trailer do filme, dirigido por Malcolm Venville (de “Churchill at War) e produzido por Dominic Freeman (de “Spirits in the Forest – A Depeche Mode Film”).

Formado em Londres em 1975, o Iron Maiden começou no underground do heavy metal (e passou pelo calor do punk) antes de se tornar um fenômeno global.

Ao longo de mais de 50 anos, a banda lançou 17 álbuns de estúdio, vendeu mais de 100 milhões de discos e realizou quase 2.500 shows em 64 países, consolidando-se como um dos grupos de rock mais influentes e duradouros do mundo.

O documentário apresenta os seis integrantes da formação clássica da banda – o baixista e compositor principal Steve Harris, o vocalista Bruce Dickinson, os guitarristas Dave Murray, Adrian Smith e Janick Gers, mais o baterista Nicko McBrain (que decidiu se aposentar em 2024, devido a limitações físicas causadas por um AVC) – além do empresário de longa data, Rod Smallwood.

O filme ainda conta com participações especiais de fãs ilustres, como o ator espanhol Javier Bardem, o baterista Lars Ulrich (do Metallica) e o rapper Chuck D. (do grupo Public Enemy) e promete um olhar abrangente e intimista sobre a ascensão lendária e o domínio contínuo da banda.

Assídio do Brasil desde o primeiro Rock in Rio, de 1985, o Iron Maiden volta ao país em outubro, com a turnê "Run For Your Lives", celebratória dos 50 anos de banda. Os shows ocorrem no Allianz Parque, em São Paulo, nos dias 25 e 27, com a banda Alter Bridge como atração de abertura.

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