Iron Maiden no Brasil: venda geral de ingressos começa nesta quinta-feira (18)

O Iron Maiden virá ao Brasil com a Run for Your Lives World Tour em um show único em São Paulo. A banda britânica de heavy metal se apresenta no Allianz Parque em 25 de outubro de 2026, com abertura do Alter Bridge.

A venda geral de ingressos começa nesta quinta-feira, 18, às 10h no site da Livepass. Na bilheteria física do estádio do Palmeiras, os ingressos estarão disponíveis também a partir das 10h. Antes disso, houve uma pré-venda para clientes do banco Santander.

Os ingressos custam de R$ 212 (meia-entrada, cadeira superior) a R$ 1,2 mil (inteira, Pista Premium).

A formação atual do Iron Maiden conta com Bruce Dickinson (vocal), Steve Harris (baixo), Simon Dawson (bateria) e os guitarristas Dave Murray, Adrian Smith e Janick Gers. Dickinson passou pelo Brasil em 2025, se apresentando com seu projeto solo na edição deste ano do The Town.

