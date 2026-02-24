A- A+

música Iron Maiden prepara novo documentário para comemorar 50 anos da banda Dirigido por Malcolm Venville e produzido por Dominic Freeman o novo trabalho é um projeto da Universal Pictures International

O Iron Maiden prepara lançamento de novo documentário que conta a história do grupo e celebra os 50 anos de existência de um dos maiores nomes do metal.

Dirigido por Malcolm Venville e produzido por Dominic Freeman o novo trabalho é um projeto da Universal Pictures International.

Sinopse

Em Iron Maiden: Burning Ambition o público será convidado a relembrar a história da banda. Entrevistas com os músicos podem ser esperadas, além de outros colaboradores, como Javier Bardem, Lars Ulrich e Chuck D.

Como e quando assistir?

Conforme informado em post nas redes sociais, o novo documentário do Iron Maiden estará disponível nos cinemas norte-americanos em 7 de maio de 2026. No entanto, conforme a informado pela assessoria da Universal ao Estadão, a novidade ainda não tem data de estreia no Brasil.



Veja também