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SHOW Iron Maiden anuncia show em Curitiba Os ingressos para o show do Iron Maiden em Curitiba estarão à venda a partir da próxima quinta-feira, 21

O Iron Maiden marcou mais uma apresentação no Brasil. O grupo anunciou nesta segunda-feira, 18, um novo show da turnê mundial "Run For Your Lives", a ser realizado em Curitiba, no dia 28 de outubro deste ano.

O show será o terceiro da nova turnê no Brasil, após dois shows já confirmados em São Paulo, e faz parte das celebrações de 50 anos do grupo de heavy metal.

Na capital paulista, as apresentações serão nos dias 25 e 27 de outubro, no Nubank Parque - antigo Allianz Parque.

Assim como em São Paulo, a abertura em Curitiba ficará por conta do grupo americano Alter Bridge. A apresentação vai acontecer na Arena da Baixada.

A formação atual do Iron Maiden conta com Bruce Dickinson (vocal), Steve Harris (baixo), Simon Dawson (bateria) e os guitarristas Dave Murray, Adrian Smith e Janick Gers. Dickinson passou pelo Brasil em 2025, se apresentando com seu projeto solo na edição anterior do The Town.

Os ingressos para o show do Iron Maiden em Curitiba estarão à venda a partir da próxima quinta-feira, 21. As vendas para o público geral na bilheteria online começam às 10h, no site da Livepass. Na bilheteria física, a venda começa às 11h.

Veja os valores e setores de ingressos:

Pista Premium: R$ 890 (inteira) / R$ 445 (meia-entrada).

Pista Comum: R$ 580 (inteira) / R$ 290 (meia-entrada).

Cadeira Inferior: R$ 660 (inteira) / R$ 330 (meia-entrada).

Cadeira Superior: R$ 450 (inteira) / R$ 225 (meia-entrada).

VIP: R$ 950 (inteira) / R$ 475 (meia-entrada)

Camarotes: R$ 1.000.

Iron Maiden em Curitiba: Saiba Tudo

Quando: 28 de outubro de 2026

Onde: Arena da Baixada - Rua Buenos Aires, 1260

Abertura dos Portões: 16h

Alter Bridge: 19h10

Iron Maiden: 20h50

Classificação: 16 anos

Ingressos: Livepass

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