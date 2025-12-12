Iron Maiden anuncia show no Brasil em 2026; confira a data e a cidade
Banda de heavy metal celebra 50 anos com a turnê "Run For Your Lives"
O Iron Maiden, ícone do heavy metal mundial, confirmou um show no Brasil no próximo ano. Com a turnê “Run For Your Lives”, a banda se apresenta no Allianz Parque, em São Paulo, no dia 25 de outubro de 2026.
No dia 16 de dezembro, às 10h, começa a pré-venda para clientes Santander Select e Private, através do site Livepass. Para os demais clientes Santander, a venda antecipada tem início no dia seguinte, 17 de dezembro, às 10h.
Já a venda para o público geral começa no dia 18 de dezembro, às 10h. Os ingressos custam entre R$ 212,50 (cadeira superior, meia-entrada) e R$ 1200 (pista premium, inteira).
Leia também
• Jackson Wang, do GOT7, anuncia dois shows no Brasil em 2026; confira as cidades e valores
• Jorge e Mateus revelam data do último show antes do hiato por tempo indeterminado
• Show de Spok e Armadinho, peça com Jesuíta Barbosa e Natal da Musa são destaques no fim de semana
A banda inglesa traz o Alter Bridge para abrir o show. A turnê celebra o aniversário de 50 anos do Iron Maiden, com um repertório centrado nos seus nove primeiros álbuns de estúdio.