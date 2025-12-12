A- A+

ROCK Iron Maiden anuncia show no Brasil em 2026; confira a data e a cidade Banda de heavy metal celebra 50 anos com a turnê "Run For Your Lives"

O Iron Maiden, ícone do heavy metal mundial, confirmou um show no Brasil no próximo ano. Com a turnê “Run For Your Lives”, a banda se apresenta no Allianz Parque, em São Paulo, no dia 25 de outubro de 2026.

No dia 16 de dezembro, às 10h, começa a pré-venda para clientes Santander Select e Private, através do site Livepass. Para os demais clientes Santander, a venda antecipada tem início no dia seguinte, 17 de dezembro, às 10h.

Já a venda para o público geral começa no dia 18 de dezembro, às 10h. Os ingressos custam entre R$ 212,50 (cadeira superior, meia-entrada) e R$ 1200 (pista premium, inteira).

A banda inglesa traz o Alter Bridge para abrir o show. A turnê celebra o aniversário de 50 anos do Iron Maiden, com um repertório centrado nos seus nove primeiros álbuns de estúdio.



