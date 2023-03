A- A+

BBB 23 Irritação com Marvvila e treta entre Fred e Ricardo: o que aconteceu na madrugada do BBB-23 Após a formação do Paredão, participantes do reality protagonizaram brigas por conta de votos

O BBB 23 teve uma madrugada bem movimentada nesta segunda-feira (6). Após a formação do oitavo Paredão do reality show, os participantes trocaram acusações e os ânimos se exaltaram dentro dos grupos. Confira o resumo do que rolou na casa:

FOI TRAIÇÃO

Os integrantes do Quarto Fundo do Mar não engoliram o voto de Marvvila. Na divisão de grupos promovida nesta semana, a cantora votou em Amanda e não em Larissa, como fizeram seus aliados. A decisão provocou um empate entre ela e a professora de educação física, que foi salva da berlinda pelo Líder Fred.

Em conversa, Cezar Black, Key Alves e Domitila Barros demonstraram irritação com a atitude. A pernambucana avisou que se afastará na sister e Key disse que passará a considerá-la uma opção de voto. "Ela tinha que tomar no c* para aprender”, esbravejou Cezar, que viu a escolha da aliada como uma traição.



Já em bate-papo com Sarah e Gabriel, Marvvila tentou explicar sua decisão. Segundo a sister, ela demorou a pensar e não “votou errado” por maldade. “Eu não consigo pensar assim rápido. Saiu do meu controle. Me perdi completamente”, desabafou.







Para Ricardo, a escolha de Marvvila foi influenciada por Larissa. Antes da formação do paredão, a professora de educação física afirmou para a cantora que Fred indicaria Sarah Aline para protegê-la. Ela também disse que passou a semana tentando evitar votos do Quarto Deserto na sister.

"Ela entrou na sua mente. Ela jogou com você, e nesse jogo entre você e ela, você perdeu", disparou Ricardo.

ACERTO DE CONTAS

Incomodado com os votos de Gabriel e Sarah em Larissa, Fred foi tirar satisfação com os dois e Marvvila após o programa ao vivo terminar. Ricardo, que estava atrás do youtuber, ficou surpreso ao ouvir ele dizer que votaria em gente do próprio grupo antes dos três.

Já no Quarto Deserto, na presença de outras pessoas do grupo, Ricardo questionou a fala do Líder da semana. Os dois elevaram o tom da conversa e trocaram ofensas. O biomédico chamou o ex de Boca Rosa de “saboneteiro”. Já o jornalista disse que o sergipano é desleal e que todos do grupo desconfiam dele.





Após a briga, Ricardo deixou claro que não gostou das palavras de Fred e que ele se tornou seu alvo no jogo. “Se eu tiver que sair na outra semana, eu saio. Mas não vou 'arregar' pra esse saboneteiro”, afirmou.

Veja também

FOTOGRAFIA "Pernambuco - Jardim dos Baobás": Antônio Campos apresenta exposição em NFT na sede da APL