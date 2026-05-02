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MÚSICA

Isa Buzzi lança novo álbum imersivo e afirma: ''Quem me escuta não liga para ex''

Em ''Clube dos Corações Partidos'', cantora apresenta experiência imersiva em diferentes formatos

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Isa Buzzi lançou ''Clube dos Corações Partidos'' com proposta imersiva para os fãsIsa Buzzi lançou ''Clube dos Corações Partidos'' com proposta imersiva para os fãs - Foto: Gabriel René/Divulgação

Já pensou a música que não sai da sua playlist virar uma série, com direção, roteiro, atores etc. ? Essa proposta imersiva é o fio condutor do álbum de estreia de Isa Buzzi, 23 anos, o ''Clube dos Corações Partidos'' (CCP), com narrativa em diferentes formatos para contar a história verídica que partiu o coração da cantora. 

Vida íntima
O ''Clube dos Corações Partidos'' chegou completo nas plataformas digitais no dia 20 de março, com 12 faixas formando a narrativa contínua, baseada na experiência amorosa recente entre Isa Buzzi e outra pessoa. 

O repertório da cantora e compositora catarinense é predominado por músicas sobre desilusão e relacionamentos, então, nada mais justo que compartilhar uma história real de decepção amorosa em um trabalho completo.  

''Em nenhum momento eu hesitei de contar a história do 'Clube dos Corações Partidos' detalhadamente, é justamente isso que me conecta com as pessoas e me cura das coisas que eu vivi (...) é muito doloroso escrever sobre coisas que te machucam'', disse Isa em entrevista exclusiva à Folha de Pernambuco. 

A artista diz que precisa ter uma playlist pronta para ajudá-la a sofrer por alguma situação, mas na ausência de uma música para ''gritar na frente do espelho'' ela começou o processo de composição das canções de ''CCP''. 

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Álbum
Uma das artistas em ascensão do pop nacional, Isa Buzzi foi selecionada como um dos cinco nomes para o Alerta Experimente 2026, projeto do Multishow voltado a mapear e impulsionar novos talentos da música brasileira.

Visualmente, o trabalho do ''Clube dos Corações Partidos'' adota principalmente o vermelho, cor associada a emoções intensas, contudo o uso das cores azul e branco, demonstra equilíbrio. Essa coerência também se faz presente no disco, com a sequência inicial de ''Coração Blindado'', ''Delírio'', ''Já Era'' e ''Contrato''. 

O ''CCP'' não é extremamente pop, favorecendo quem gosta de escutar o trabalho completo. Isa reúne outros gêneros no álbum, como blues, folk e, sobretudo, o rock, porém, sem esquecer o pop, inclusive no visual.

''Eu tenho muito do rock dentro de mim'', comenta a cantora, influenciada pelo pai desde pequena. 

''Amor Fatal'' e a faixa-título, ''Clube dos Corações Partidos'', são bons exemplos dessa união entre pop e rock, além dos refrões de ''Todo Mundo Menos Eu'' e ''Eu Nunca Mais Vou Amar Alguém'', reunindo referências da cultura pop e deboche. 

Vale ressaltar o sucesso de ''Nanana'' entre os fãs da cantora. A canção tem rendido uma série de vídeos curtos feitos por um conjunto de seguidores nas redes sociais que Isa compartilha. Segundo ela, a faixa é perfeita para acabar com a saudade de uma antiga relação amorosa quando surgir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Isa Buzzi (@isabuzzi)

''Quem me ouve não liga para ex'', brinca Isa. 

Isa Buzzi e Marcos Bohrer, guitarrista e empresário dela, escreveram juntos a maioria das composições de ''Clube dos Corações Partidos'', enquanto a produção musical é assinada por MaBê, que também toca baixo e guitarra, com repeotorio ''super indie'', revela Isa. 

Dentre as referências de Isa Buzzi, ela destaca Amy Winehouse, uma das vozes mais influentes do soul e R&B nos anos 2000, mas os trabalhos das brasileiras Rita Lee e Pitty também influenciam ela - e o disco.

''São meus exemplos de roqueiras disruptivas maravilhosas'', pontua Isa, que canta ''Erva Venenosa'' desde os 7 anos. 

Produções audiovisuais como ''O Fabuloso Destino de Amélie Poulain'', ''10 Coisas que Eu Odeio em Você'', ''(500) Dias com Ela'' e ''Sex and the City'' serviram de inspiração para a cantora. Pensando em artistas contemporâneos que constroem narrativas nas músicas, Jão é um dos favoritos de Isa. 

"Gosto desse novo pop com essência, com história. Então, Jão é uma grande referência até de público que eu quero atingir, de pessoas que eu quero encontrar'', deseja a cantora. 

Ao todo foram quatro anos elaborando o que se tornou o ''Clube dos Corações Partidos'', descrito por Isa Buzzi como um processo de cura. Esse sentimento é representado ao longo do disco. 

O primeiro verso do álbum diz "eu não acredito no amor", enquanto na última faixa, ''Clube dos Corações Partidos'', a cantora canta que "o amor é melhor se for dividido", demonstrando um amadurecimento pessoal e musical. 

''Eu aprendi a encontrar o amor em muitos lugares. Muitos lugares hoje em dia que tem o meu amor'', fala Isa.  

Imersivo
Voltado para a experiência dos fãs, a artista desenvolveu um projeto imersivo, com álbum, seriado vertical e livro. 

A websérie, disponível no YouTube, Instagram (@naofalamosdoccp) e TikTok, está com 58 episódios até o momento, lançados desde 18 de novembro de 2025. Por outro lado, o livro de ficção, com lançamento previsto para o segundo trimestre deste ano, também amplia o universo temático do ''Clube dos Corações Partidos''. 

Além de protagonizar a si mesma no seriado, Isa Buzzi assina o roteiro do projeto ao lado de Marcos Bohrer. Ela também ajuda com seus comentários na direção, figurino, maquiagem e escolha das locações. Quem escreve o livro é Marcos, formado em Letras, enquanto a cantora divide os detalhes da história. 

''Eu gosto de tentar colocar a visão criativa dentro desse lugar'', expressa Isa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Isa Buzzi (@isabuzzi)

A catarinense recomenda que as pessoas começem o ''Clube dos Corações Partidos'' pelo álbum, em seguida a série e por fim o livro (quando lançado).  De acordo com ela, os fãs criam um maior apego emocional pelos episódios depois de escutarem as músicas.  

Turnê
O pontapé inicial da turnê ''Clube dos Corações Partidos'' começa nesta próxima semana, no dia 8 de maio, em Belo Horizonte. A série de datas atravessa o Brasil, incluindo show no Recife, dia 12 de outubro deste ano, marcando o retorno de Isa Buzzi a ''um dos públicos mais calorosos que tive''. 

As apresentações ao vivo incluíram trechos da série conectando com as músicas, com a promessa de ser uma ''turnê que vai ser muito imersiva'', além de ser um ''ótimo show para quem não me conhece também'', afirma Isa. 

P.S. Isa diz que a primeira regra do ''Clube dos Corações Partidos'' é: não falamos sobre o ''Clube dos Corações Partidos'', contudo a artista liberou a publicação desta matéria, afinal, ''estamos abrindo para novos membros do clube, quanto mais, melhor''. 

Escute o álbum completo:

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