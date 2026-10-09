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SHOW Isa Buzzi chega ao Teatro RioMar Recife com show do álbum de estreia nesta segunda-feira (12) Cantora integrou a programação do Palco Supernova no Rock in Rio 2026

Depois de estrear no Rock in Rio 2026, no Palco Supernova, a cantora e compositora Isa Buzzi apresenta o seu álbum de estreia, o ''Clube dos Corações Partidos'' (CCP), no Teatro RioMar Recife. O show, que está marcado para segunda-feira (12), às 16h, reúne músicas inspiradas na história real que despedaçou o coração da brasileira.

Uma experiência amorosa negativa em um ex-relacionamento motivou as 12 faixas de ''Clube dos Corações Partidos''. A cantora compartilhou detalhes da história e do disco nesta entrevista em maio deste ano. O álbum imersivo também conta com uma série vertical nas redes sociais e em breve lançará um livro.

Na "Primeira Turnê", Isa Buzzi realizou mais de 40 shows pelo Brasil e Portugal, contabilizando um público de mais de 25 mil pessoas. A nova temporada de shows concretiza um dos melhores momentos da carreira da artista brasileira, incluindo o lançamento do primeiro disco e o show no Rock in Rio.

Os ingressos do show estão à venda no site do Uhuu e na bilheteria do Teatro RioMar Recife.

SERVIÇO

Isa Buzzi - Turnê ''Clube dos Corações Partidos''

Quando: 12 de outubro, 16h

Onde: Teatro RioMar Recife - Av. República do Líbano, 251, Pina

Ingressos a partir de R$ 60 no Uhuu

Informações: @teatroriomarrecife

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