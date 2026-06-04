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CLIPE Isa Buzzi lança clipe de "Nanana" e amplia projeto do álbum de estreia Vídeo chega após destaque da faixa nas plataformas digitais, enquanto cantora mantém agenda de shows pelo Brasil e exterior

Em meio à divulgação de Clube dos Corações Partidos (Deck/2026), seu primeiro álbum de estúdio, Isa Buzzi lançou o videoclipe de “Nanana”, uma das faixas de maior alcance do projeto.

O álbum reúne doze músicas organizadas em sequência narrativa, acompanhando a trajetória de uma personagem ao longo da obra.

Além das canções, o projeto prevê desdobramentos em outras plataformas, incluindo um livro de ficção inspirado na história apresentada no disco e uma websérie em formato vertical, veiculada desde 2025 em redes sociais e plataformas de vídeo.

No contexto da narrativa, “Nanana” integra a etapa final da história, quando a protagonista passa por um processo de superação. O videoclipe acompanha esse momento ao apresentar cenas ambientadas em uma festa, em sintonia com a temática da música.

Paralelamente ao lançamento, Isa Buzzi segue com a circulação nacional da turnê do álbum, incluindo apresentações em todas as regiões do país. O roteiro também contempla datas em Portugal, nas cidades de Lisboa e Porto.

Recentemente, a cantora foi anunciada entre as atrações do Palco Super Nova do Rock in Rio, onde se apresenta em setembro. O lançamento do videoclipe marca mais uma etapa da divulgação do álbum e de seus conteúdos derivados.

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